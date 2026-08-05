Aston Villa vs Bayern Munich en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

Este encuentro servirá para que el equipo de Unai Emery prepare su debut en la Supercopa de Europa contra el PSG

Aston Villa vs Bayern en vivo horario y dónde ver | Claro Sports

Aston Villa y Bayern Munich se enfrentarán en uno de sus últimos partidos de preparación antes del comienzo de la temporada 2026-2027. El encuentro se disputará en Hong Kong el viernes 7 de agosto y permitirá a ambos equipos ajustar sus plantillas antes de regresar a la competencia oficial.

El conjunto inglés llegará como campeón de la Europa League y utilizará el compromiso como parte de su preparación para la Supercopa de Europa frente al Paris Saint-Germain. El equipo dirigido por Unai Emery tendrá pocos días para recuperar a sus jugadores antes de disputar el primer título de su calendario.

Bayern Munich, por su parte, continuará con su gira de verano por Asia. El equipo de Vincent Kompany enfrentó previamente al Jeju SK de Corea del Sur y cerrará su recorrido ante el Aston Villa en el Kai Tak Stadium, como parte del Audi Summer Tour 2026.

El antecedente más reciente entre ambos clubes se registró el 2 de octubre de 2024 en la Champions League. Aston Villa se impuso 1-0 en Villa Park con un gol de Jhon Durán, resultado que ahora acompañará el nuevo cruce entre ingleses y alemanes.

Aston Villa vs Bayern Munich en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

El partido entre Aston Villa y Bayern Munich se disputará el viernes 7 de agosto de 2026 en el Kai Tak Stadium de Hong Kong. El encuentro será una de las últimas pruebas para Aston Villa antes de enfrentar al PSG en la Supercopa de Europa. Bayern tendrá más tiempo de preparación, ya que comenzará su calendario oficial el 22 de agosto ante Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania.

Los bávaros vienen de utilizar una alineación con varios jugadores jóvenes ante Jeju SK, antes de dar ingreso a futbolistas del primer equipo durante la segunda parte. Frente al Aston Villa, Kompany podrá continuar con la evaluación de su plantel antes del inicio de la Bundesliga.

¿Dónde ver el Aston Villa vs Bayern Munich en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

El Aston Villa vs Bayern Munich podrá seguirse en México a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde la transmisión comenzará a las 05:50 horas.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Estos son los partidos amistosos del fútbol internacional de cara al inicio de las ligas

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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