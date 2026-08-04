Mohamed Salah continuaría su carrera en el fútbol turco

El atacante egipcio llegaría este miércoles a Turquía hacer oficial la nueva etapa de su carrera

Salah, a una firma de llegar a Turquía. | Reuters.

Mohamed Salah continuará su carrera en el Trabzonspor de la Super Liga de Turquía, luego de concluir su ciclo de nueve temporadas con el Liverpool. El atacante egipcio alcanzó un acuerdo para incorporarse como agente libre y firmar un contrato hasta agosto de 2028.

De acuerdo con Fabrizio Romano, la operación quedó cerrada durante la noche de este martes (tiempo de Europa) por un periodo de dos años. El futbolista de 34 años deberá completar los últimos trámites antes de que el club presente oficialmente su contratación.

🚨💣 BREAKING: Mo Salah to Trabzonspor, here we go! Club confirms agreement in place for the Egyptian striker.



Salah joins on two year deal as free agent after leaving Liverpool. pic.twitter.com/JhILAobRvE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026

Trabzonspor confirmó que mantiene negociaciones con Salah y anunció su llegada a Turquía para este miércoles 5 de agosto. “El futbolista egipcio Mohamed Salah, con quien hemos iniciado las negociaciones de traspaso, estará a las 12:00 (tiempo de Turquía) en la Terminal de Aviación General del Aeropuerto Atatürk de Estambul”, informó la institución.

El comunicado también señaló que el egipcio viajará a Trabzon durante la tarde del mismo día. Los horarios y detalles relacionados con el recibimiento serán publicados posteriormente mediante los canales oficiales del equipo.

¿Cuánto ganaría Mohamed Salah con Trabzonspor?

BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINA DUYURU



Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.



Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması… pic.twitter.com/3q0lXLkq95 — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026

Según información del periodista turco Yagız Sabuncuoglu, Salah percibiría alrededor de 17 millones de euros por temporada. Una de las condiciones planteadas por el delantero habría sido recibir por adelantado una parte de su salario, petición que la directiva aceptó para cerrar las conversaciones.

Antes del acuerdo, el exjugador de Roma fue relacionado con clubes de Arabia Saudita como Al Hilal y Al Qadsiah. Sporting Kansas City también apareció entre sus posibles destinos dentro de la MLS, mientras Besiktas fue señalado como uno de los equipos interesados en contratarlo.

Las negociaciones con Besiktas no avanzaron por las condiciones económicas planteadas por el futbolista. Trabzonspor retomó entonces la posibilidad de llevarlo al futbol turco y alcanzó el acuerdo, aunque la incorporación quedará formalizada después de la firma y los procedimientos correspondientes.

Mohamed Salah termina una etapa de nueve años en Liverpool

Salah llegó al Liverpool procedente de la Roma en 2017 y se convirtió en uno de los principales anotadores de su historia. En marzo de 2026, cuando se anunció que dejaría el club al terminar la campaña, registraba 255 goles en 435 partidos y ocupaba el tercer lugar entre los máximos goleadores de la institución.

Durante su paso por Anfield conquistó ocho títulos principales: dos Premier League, una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una FA Cup y dos Copas de la Liga. También obtuvo cuatro Botas de Oro de la Premier League y tres premios de la PFA al mejor jugador del año.

Trabzonspor se convertirá en el sexto equipo de la trayectoria profesional del egipcio después de Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma y Liverpool. Será además su primera experiencia en el fútbol turco, donde buscará competir por el campeonato de la Süper Lig.

La llegada de Salah representa uno de los movimientos del mercado europeo para la temporada 2026-27. El atacante dejó de lado las opciones de Arabia Saudita y Estados Unidos para continuar en Europa, ahora como una de las piezas del proyecto del conjunto de Trebisonda.

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