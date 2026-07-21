Galatasaray le cierra la puerta al Como por el fichaje de Dávinson Sánchez

La propuesta del equipo italiano, grata revelación de la Serie A, no llenó las expectativas de la dirigencia.

Dávinson Sánchez, defensa colombiano | Reuters.

Dávinson Sánchez ha estado en el radar de varios equipos. El zaguero central probablemente vive su mejor momento profesional, incluso después de haber pasado por clubes de alto prestigio como el Ajax o el Tottenham. Después de su Copa del Mundo, aunque no pudo llegar más allá de octavos de final, la actuación del defensor llamó poderosamente la atención.

Incluso previo a la cita orbital, empezaron a sonar nuevos destinos para Sánchez. Uno de ellos fue el Como, grata revelación de la Serie A al haber obtenido su clasificación histórica a la próxima Champions League. El equipo italiano venía sondeando la posibilidad de incorporar al jugador de la ‘Tricolor’, aunque el esfuerzo no es suficiente para los requisitos del Galatasaray.

El cafetero es uno de los líderes de la plantilla. La operación no iba a ser fácil, pues la intención del club es retenerlo salvo una oferta que supere la vara de los 35 millones de euros. Respecto al Como, el valor por sus servicios era de 30 millones más variables.

Portazo del Galatasaray por Dávinson Sánchez

El periodista Ali Naci Küçük, especializado en fichajes, desestimó la posibilidad de que Sánchez recale en el fútbol italiano. Es más, reseñó que tampoco le trasnocha la idea de dejar el equipo defensor del título en Turquía.

“El Galatasaray ha rechazado nuevamente la oferta de 30+3 millones de euros que llegó desde el Como por Dávinson Sánchez. El Como le ha ofrecido a Davinson un salario neto de 3.5 millones de euros. Dávinson cobra 4.5 millones de euros en el Galatasaray. Sánchez tampoco tiene una actitud del tipo ‘quiero irme'”, reseñó en un video.

🟡🔴 @AliNaciKucuk: Galatasaray, Como'dan Davinson Sanchez için gelen 30+3 milyon euro'luk teklifi yine reddetti! Como, Davinson'a 3.5 milyon euro net maaş teklif etmiş. Davinson, Galatasaray'dan 4.5 milyon euro alıyor. Sanchez'in "Gitmek istiyorum" şeklinde bir tavrı da yok.… pic.twitter.com/4e7SIyNdUo — Dici Futbol (@dicifutbol) July 21, 2026

El zaguero de 30 años, en la actualidad, tiene un contrato de larga duración con los ‘Dragones’ de Estambul. Valorado por 16 millones de euros, según Transfermarkt, lleva un vínculo hasta verano del 2029. No será fácil conseguirle salida, sobre todo después de su actuación en el Mundial.

En proceso de pretemporada, Galatasaray ultima detalles para su defensa del título liguero. El debut será como local, el próximo 14 de agosto, frente al Corum FK. Eso sí, el gran objetivo será figurar en la próxima Champions League, a la espera de contrataciones de lujo que le permitan tener ese galardón.

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