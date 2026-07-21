Aymeric Laporte y Jesse Bisiwu: los dos fichajes que tendría Barcelona tras el Mundial 2026

El director deportivo de Barcelona, Deco, aún no termina de definir la plantilla para la temporada 2026-27 y estaría cerca de cerrar a Laporte y Bisiwu

Aymeric Laporte ganó la Copa del Mundo con España | Reuters

El director deportivo del Barcelona, Deco, todavía no define por completo la plantilla para la temporada 2026-27, aunque el club ya tendría en la mira los fichajes de Jesse Bisiwu y Aymeric Laporte. Ambos futbolistas apuntan a convertirse en piezas importantes para el esquema de Hansi Flick, en un mercado de transferencias que retomará la normalidad tras la conclusión del Mundial de 2026.

De acuerdo con información de Diario Sport, el conjunto azulgrana ya trabaja en la incorporación de ambos jugadores, aunque cada operación se encuentra en una etapa distinta. Mientras que la llegada de Jesse Bisiwu, procedente del Club Brujas, estaría muy cerca de hacerse oficial, el Barcelona apenas analiza la posibilidad de iniciar contactos formales por Aymeric Laporte, quien también despierta el interés de varios clubes europeos después de proclamarse campeón del mundo con España este fin de semana, tras imponerse a Argentina en la final del Mundial de 2026.

El rotativo español señala que sería cuestión de tiempo para que el Barcelona pueda hacer oficial la llegada de Jesse Bisiwu, el extremo de 18 años que se habría negado a firmar una renovación con el Club Brujas. El futbolista termina contrato con el equipo de la Belgian Pro League el 30 de junio de 2027 y, ante la posibilidad de irse gratis, el conjunto de Las Gacelas habría quedado entre la espada y la pared para vender a la promesa del fútbol belga.

Jesse Bisiwu no llegaría al primer equipo y su primer paso sería por el Barça Atlètic, a las órdenes de Juliano Belletti, aunque sí estaría disponible durante la pretemporada de la primera plantilla. Hansi Flick sería el encargado de determinar cuándo podría dar el salto el futbolista, quien se convirtió en una de las figuras del último Mundial Sub-20 de la FIFA.

Aymeric Laporte también se encontraría en los planes del Barcelona y todo dependería del contacto que tenga el conjunto blaugrana con el zurdo que viene de levantar la Copa del Mundo con España. La publicación del medio catalán detalla que ya hubo un primer acercamiento con Deco, aunque existía el compromiso de sostener una charla más seria después del Mundial de 2026.

Pese a los 32 años de Aymeric Laporte, en el Barcelona estarían convencidos de que el central todavía tiene combustible para mantenerse en la élite del fútbol durante algunas temporadas más. Además, consideran atractiva su ficha, ya que estaría por debajo de los 15 millones de euros, una ganga para como se mueve el mercado actual y una cifra asumible para las finanzas del equipo que dirige Hansi Flick.

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