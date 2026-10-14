¿Gilberto Mora ya firmó con un club europeo? Esto dijo su representante

La representante del mediocampista mexicano habló sobre los rumores en torno a su futuro y señaló que el jugador debe continuar con su proceso de desarrollo

La representante de Gil Mora pide paciencia | Imago 7

El futuro de Gilberto Mora continúa generando preguntas mientras el mediocampista mexicano se acerca a una posible salida del fútbol mexicano. Rafaela Pimenta, su representante, explicó que actualmente no existe margen para concretar un traspaso debido a que la ventana de transferencias se encuentra cerrada y pidió mantener el proceso sin presiones sobre el jugador.

“Todos sabemos que la ventana de traspasos está cerrada, no existen traspasos hasta enero y después hasta junio. Y los traspasos de enero son traspasos más pequeños”, explicó en entrevista para TNT Sports.

La representante del futbolista habló sobre las versiones que han surgido alrededor del futuro de Mora y señaló que Mora necesita continuar con su desarrollo sin que las especulaciones sobre una posible transferencia interfieran en su carrera.

“Es tan grande la expectativa, tan grandes los rumores (…) no quiero ser fastidiosa, pero no queremos romper el juguete, el juguete es un joven que está creciendo y necesita su espacio, su tiempo y no necesita presión. Todo va a venir, todo va a llegar”, coment.

De esta manera, la representante dejó claro que no existe prisa por hacer público el siguiente destino del mediocampista y que el proceso debe respetar los tiempos correspondientes.

La posibilidad de que Mora ya tenga definido su siguiente club permanece abierta después de las declaraciones de Pimenta.

El futbolista cumple 18 años el 14 de octubre, fecha que la representante consideró como un momento para hablar de su trayectoria y de lo que viene para su carrera, aunque descartó que ese día fuera utilizado para realizar un anuncio sobre su futuro.

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“Vamos a pensar en celebrar, celebrar su vida, su mayoría de edad, su futuro y su pasado, eso es lo que lo hace importante. Quizás ya firmó, no sabemos. Debemos elegir el momento de anunciarlo, pero no en su cumpleaños, por favor”, señaló.

Por ahora, el siguiente movimiento dependerá de los periodos establecidos para realizar transferencias. Pimenta pidió que el proceso se desarrolle sin convertir las versiones sobre el futuro del jugador en una fuente de presión mientras continúa su carrera.