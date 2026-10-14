Megamarcha del IMSS hoy 14 de octubre: horarios, ruta y calles cerradas en la CDMX

Las autoridades capitalinas mantendrán monitoreo de la movilización, aunque hasta el momento no se ha informado de manera específica qué calles serán cerradas ni cuáles serán las vías alternas

Esta será la segunda manifestación en lo que va de la semana | Reuters

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán este miércoles 14 de octubre una nueva movilización en la Ciudad de México, apenas un día después de otra marcha convocada para el martes 13. La protesta fue anunciada por organizaciones agrupadas en el Frente por la Justicia Laboral, que mantienen sus demandas ante la falta de acuerdos.

La concentración está programada para comenzar a las 8:00 horas en la alcaldía Álvaro Obregón. Desde ese punto, los participantes avanzarán hacia instalaciones relacionadas con el IMSS-Bienestar, por lo que se prevén afectaciones a la circulación en la zona durante el desarrollo de la movilización.

¿A qué hora y dónde empieza la megamarcha de trabajadores del IMSS este 14 de octubre?

De acuerdo con la convocatoria, los trabajadores se reunirán a partir de las 8:00 horas en la Unidad de Atención a la Salud, ubicada en Insurgentes Sur número 1940, colonia Florida, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Desde este sitio, la movilización tendrá como destino las oficinas federales del IMSS-Bienestar, localizadas en Gustavo E. Campa número 54, colonia Guadalupe Inn. La marcha forma parte de las acciones emprendidas por las organizaciones sindicales para exigir el cumplimiento de sus demandas laborales.

El Frente por la Justicia Laboral señaló que la movilización se realiza ante la falta de acuerdos y como parte de la continuidad de las exigencias de los trabajadores del sector salud.

¿Qué otros sindicatos se unen a la megamarcha del IMSS?

La convocatoria para este miércoles 14 de octubre fue realizada por organizaciones sindicales que representan a trabajadores del sector salud. Entre ellas se encuentran:

Sindicato Mexicano de Salud (Simesa)

Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (Fintras)

Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (Sinaitsa)

Además, otros sectores laborales han expresado su respaldo a la movilización. Entre los grupos confirmados aparecen trabajadores del Metro, Petróleos Mexicanos, el ISSSTE y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Estos grupos han manifestado su solidaridad con los trabajadores del IMSS y sus demandas salariales, además de señalar que enfrentan problemáticas relacionadas con sus actividades operativas y administrativas.

¿Qué calles estarán cerradas en la CDMX por la megamarcha del 14 de octubre? Y vías alternas

Las movilizaciones previstas para este miércoles 14 de octubre de 2026 en la Ciudad de México tendrán como punto de salida la Unidad de Atención a la Salud, ubicada en avenida Insurgentes Sur 1940, colonia Florida, y avanzarán hacia la colonia Guadalupe Inn, ambas zonas pertenecientes a la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la ruta prevista, los contingentes podrían desplazarse por avenida Insurgentes Sur, avenida Gustavo E. Campa y la calle Macedonio Alcalá. Por ello, se esperan cierres parciales o totales, así como afectaciones a la circulación, principalmente sobre Insurgentes Sur y Gustavo E. Campa durante el paso de los manifestantes.

Para evitar la zona de las movilizaciones, los automovilistas podrán considerar como alternativas viales avenida Revolución, Anillo Periférico y avenida Universidad. Se recomienda anticipar los traslados debido a que los cortes a la circulación podrían modificarse conforme avance la marcha.