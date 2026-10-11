Messi incluye a Gilberto Mora entre las 10 futuras promesas del fÚtbol mundial

La ‘Pulga’ incluyó al mexicano entre las 10 futuras promesas del fútbol mundial en una campaña publicitaria que reúne a talentos internacionales

El 10 ‘bendice’ al jugador de Xolos Reuters

Gilberto Mora recibió un reconocimiento internacional de Lionel Messi, quien lo incluyó en una lista de 10 futbolistas que podrían convertirse en las próximas figuras del futbol mundial. El mediocampista de Xolos de Tijuana apareció en una campaña publicitaria de Adidas, en la que el argentino presentó a los talentos que considera parte del futuro de este deporte.

La elección del futbolista mexicano de 17 años llega después de su participación en el Mundial 2026 y de su consolidación en la Liga MX. Mora comparte la selección de Messi con jugadores de clubes como Arsenal, Chelsea, Eintracht Frankfurt y Boca Juniors, en una iniciativa que reúne a representantes del futbol masculino y femenil.

Lionel Messi elige a Gilberto Mora entre las 10 estrellas del futuro

La marca Adidas presentó la tercera edición de su campaña ‘Messi +10‘, en la que el campeón del mundo con Argentina aparece como protagonista de una historia relacionada con el surgimiento de nuevos talentos. En el video, Messi simula escribir una serie de libros que llevan los nombres de los futbolistas seleccionados para representar a la siguiente generación.

La producción utiliza una narración que compara la trayectoria de Messi con la creación de una obra literaria. Bajo el concepto de 10 capítulos que buscan reescribir el futuro del juego, aparecen los nombres de los jugadores elegidos. En el caso de Gilberto Mora, el anuncio destaca dos características de su futbol: madurez y calidad técnica.

El mexicano es uno de los 10 protagonistas de la campaña, una lista en la que también figuran Tomás Aranda, de Argentina; Can Uzun, de Turquía; Max Dowman, de Inglaterra; Zavier Gozo, de Estados Unidos; Jesús Rodríguez, de España; y Kees Smit, de Países Bajos.

La selección también incorpora a tres futbolistas del balompié femenil: Chloe Sarwie, de Inglaterra; Giovanna Waksman, de Brasil; y Lotta Wrede, de Alemania. La iniciativa incluye a representantes de nueve países, con México como uno de los protagonistas de la promoción.

La presencia de Mora en esta campaña representa una nueva exposición internacional para el jugador de Tijuana, quien pasó de las fuerzas básicas del club fronterizo a disputar partidos con la Selección Mexicana. Sin embargo, el reconocimiento forma parte de una estrategia publicitaria y no constituye una clasificación deportiva oficial de los mejores prospectos del mundo.

Gilberto Mora se acerca a los 18 años entre rumores de un fichaje a Europa

Gilberto Mora cumplirá 18 años el próximo 14 de octubre, una fecha que podría marcar una nueva etapa en su carrera. El futbolista, nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, debutó en Primera División durante el Apertura 2024, cuando tenía 15 años, y desde entonces ha aumentado su participación con Xolos y la Selección Mexicana.

Su trayectoria también incluye la participación en la Copa del Mundo de 2026, torneo en el que se convirtió en el futbolista de menor edad de la competencia. Su aparición con México y sus actuaciones en la Liga MX han colocado su nombre entre los jugadores que despiertan interés en el mercado europeo.

Durante los últimos días surgieron versiones sobre una posible transferencia de Mora a un club de Europa, con equipos como Liverpool y Arsenal entre los vinculados al mediocampista. No obstante, hasta el momento no existe un anuncio oficial de Xolos ni de alguno de los clubes mencionados que confirme una operación.

En el Apertura 2026, Mora acumula cinco goles y una asistencia en siete partidos con Tijuana, aunque su actividad reciente se ha visto limitada. Después del empate ante FC Juárez en la jornada 11, Sebastián Abreu, entrenador de Xolos, explicó que el futbolista presenta inflamación en la cadera por las cargas de trabajo, pero descartó una lesión de gravedad.

La inclusión de Gilberto Mora en la campaña de Messi llega en un momento de decisiones para su futuro profesional. Mientras se define la posibilidad de continuar su carrera fuera de México, el mediocampista ya forma parte de una promoción internacional que lo presenta junto a futbolistas llamados a ocupar un lugar en la siguiente generación del futbol.