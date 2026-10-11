Sebastián Abreu aclara el estado físico de Gilberto Mora: “No hay ningún tipo de lesión”

El entrenador de Tijuana explicó que el mediocampista continúa recuperándose de una inflamación en la cadera y que el club controla sus cargas de trabajo

El entrenador de Xolos de Tijuana, Sebastián Abreu, habló sobre el estado físico de Gilberto Mora después del empate 1-1 frente a FC Juárez. El técnico uruguayo explicó que el futbolista continúa bajo supervisión médica debido a una inflamación en la cadera, aunque descartó que presente una lesión.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Abreu señaló que la situación del mediocampista está relacionada con las exigencias físicas del fútbol profesional y el proceso de crecimiento que atraviesa por su edad.

“Él sigue en el proceso de recuperación de la inflamación que tiene la cadera. Como ustedes saben, tiene 17 años, está en un proceso de maduración, de crecimiento”, explicó el estratega.

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El entrenador hizo énfasis en que Mora está sometido a una carga de trabajo distinta a la que habitualmente corresponde a un futbolista de su edad. “Tiene esfuerzos, volúmenes, cargas totalmente diferentes a las que tiene que tener normalmente un chico de 17 años”, agregó.

Abreu descarta una lesión de Gilberto Mora y explica las precauciones de Xolos

El técnico de Tijuana insistió en que la situación no representa un motivo de alarma y que el objetivo es permitir que el jugador complete su recuperación sin acelerar los tiempos.

“Lo que más nos preocupa a nosotros es darle los tiempos de recuperación, volúmenes, carga, pero no hay ningún tipo de lesión, no hay nada de alarmar, no hay nada de preocuparse”, afirmó.

Abreu también explicó que el club debe considerar el desarrollo muscular y articular del mediocampista. “Simplemente hay que darle el tiempo y el espacio correcto para que un chico de 17 años, obviamente su musculatura y sus articulaciones estén acordes para el alto rendimiento”, señaló.

En ese sentido, el entrenador recordó que la práctica profesional implica exigencias físicas que deben administrarse, especialmente durante las etapas de crecimiento. “El fútbol no es salud. El que crea que el fútbol es salud, no, no es salud. El fútbol es alto rendimiento y todo lo que es alto rendimiento trae secuelas”, expresó.

Finalmente, reiteró que el seguimiento de Mora se mantiene bajo control y que la prioridad es impedir que la inflamación derive en otro problema físico. “En la edad de él tenemos que tener mucho cuidado de que no pase a mayores. Está todo controlado”, concluyó sobre el futbolista.

Sebastián Abreu reconoce los problemas de Xolos para cerrar los partidos

Además de referirse a Gilberto Mora, Abreu analizó el empate frente a Juárez y reconoció que su equipo ha tenido dificultades para conservar las ventajas durante los minutos finales.

“Se nos está dando una particularidad de que todos los primeros tiempos vamos ganando bien, tranquilos, solventes, sin ningún tipo de inconvenientes con el rival. En los segundos tiempos tenemos para matar, no matamos y los últimos 15, 10 minutos sufrimos de más y nos empatan o nos ganan”, comentó.

El uruguayo señaló que este comportamiento no comenzó durante su gestión, pues ya había identificado esa tendencia antes de asumir el cargo. “Es como un fantasma que está instalado hace tres años en el club. Cuando yo analizaba Xolos, digo: ‘Voy a tener las herramientas como para poder contrarrestar esto’, y ahora me está sucediendo a mí”, reconoció.

Abreu consideró que una de las soluciones pasa por aprovechar las oportunidades de gol cuando el equipo tiene el control del encuentro. Recordó que ante Pachuca y Atlas también dejaron escapar ocasiones para aumentar la diferencia, situación que volvió a presentarse frente a Juárez.