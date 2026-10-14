La UNAM vuelve a utilizar IA: será para entregar becas ¿Cómo y dónde solicitar?

La UNAM incorporará la herramienta GoIA al registro de más de 90 mil becas, con el objetivo de orientar a estudiantes

La UNAM ofrecerá varias becas | JOSE LUIS TORALES / NURPHOTO VIA AFP

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) incorporará un sistema de inteligencia artificial al proceso de solicitud de becas para estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado. La herramienta permitirá consultar los programas disponibles e identificar aquellos que correspondan con las necesidades de cada alumno, como parte de una estrategia para facilitar el acceso a los apoyos económicos de la institución.

La medida se implementará durante el registro de más de 90 mil becas distribuidas en 15 convocatorias, mediante una plataforma que concentrará información sobre los programas, sus requisitos y los procedimientos de solicitud.

¿Por qué volverá a utilizar IA la UNAM y en qué proceso lo hará?

La UNAM recurrirá a GoIA, un sistema desarrollado por el Laboratorio de Sistemas y Aplicaciones Universitarias (Lab SApp), para orientar a los estudiantes durante la búsqueda y solicitud de becas.

Esta tecnología permite realizar consultas mediante preguntas formuladas en lenguaje natural y obtener información relacionada con los servicios y programas de la universidad. Su funcionamiento combina modelos de lenguaje con mecanismos de recuperación de datos institucionales.

De esta manera, los alumnos podrán consultar las opciones de apoyo económico sin necesidad de conocer el nombre de cada programa o revisar individualmente todas las convocatorias.

La herramienta se integrará a Espacio UNAM, plataforma administrada por la Coordinación de Administración y Servicios Escolares, donde los estudiantes podrán revisar las convocatorias y realizar los procedimientos correspondientes.

¿Qué estudiantes de la UNAM pueden solicitar una beca? Pasos y requisitos

El proceso anunciado por la UNAM contempla apoyos para alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado, mediante 15 convocatorias destinadas a cubrir necesidades relacionadas con la permanencia escolar, alimentación, manutención, desempeño académico y titulación.

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Entre los programas que forman parte de la oferta universitaria se encuentran:

Beca de Manutención Manuela Garín Pinillos.

Beca de Fortalecimiento Académico y Alta Exigencia Académica.

Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico.

Beca de Apoyo para la Alimentación Ifigenia Martínez.

Para consultar las opciones disponibles, los estudiantes deberán seguir este procedimiento:

Ingresar a la plataforma Espacio UNAM. Consultar las convocatorias correspondientes a su nivel educativo. Revisar los requisitos, las instrucciones y las condiciones de cada apoyo. Identificar los programas a los que pueden postularse. Manifestar su intención de solicitar la beca y seguir el procedimiento indicado.

¿Qué criterios utilizará el sistema de la UNAM para otorgar becas?

Aunque GoIA participará en el proceso de orientación, la inteligencia artificial no será responsable de seleccionar a los beneficiarios ni de autorizar los pagos. Su función consistirá en relacionar las consultas de los estudiantes con la información institucional disponible, para ayudarlos a encontrar programas que correspondan con su situación académica y sus necesidades.

La asignación de los apoyos continuará sujeta a los requisitos de cada convocatoria. Dependiendo del programa, estos pueden estar relacionados con el rendimiento académico, las condiciones económicas, la alimentación, la permanencia escolar o los procesos de titulación.