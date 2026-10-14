La Roma quiere sacudirse la paternidad Merengue de casi 20 años en la Champions League; ¿lo logrará?

La Roma no vence al Real Madrid desde 2008 y buscará aprovechar su fortaleza como local para romper la racha

Roma busca revancha ante Real Madrid: 18 años sin vencerlo. Claro Sports

La Roma buscará este miércoles 14 de octubre terminar con una racha que se extiende por más de 18 años ante el Real Madrid en la Champions League. El conjunto italiano no vence al cuadro español en la máxima competición europea desde marzo de 2008, cuando se impuso 2-1 en el Santiago Bernabéu y completó una eliminatoria que también había ganado en el Estadio Olímpico.

El encuentro corresponde a la Jornada 2 de la fase liga de la Champions League 2026/27 y enfrentará a dos equipos que comenzaron el torneo con resultados distintos. La Roma empató 1-1 como visitante ante el Fenerbahçe, mientras que el Real Madrid derrotó 2-1 al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu.

El historial reciente favorece ampliamente al conjunto español, pero la Roma llega con un argumento que puede equilibrar el duelo: ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos como local en la Champions League. El Real Madrid, por su parte, acumula 20 victorias en sus últimos 22 partidos contra clubes italianos y ha ganado sus últimos nueve encuentros como visitante ante equipos de la Serie A.

¿Cuándo fue la última vez que la Roma venció al Real Madrid en Champions League?

La última victoria de la Roma ante el Real Madrid en la Champions League ocurrió el 5 de marzo de 2008, cuando el equipo italiano se impuso 2-1 en el Santiago Bernabéu durante la vuelta de los octavos de final. Con ese resultado, los Giallorossi ganaron la serie con un marcador global de 4-2, después de haber vencido también 2-1 en el partido de ida disputado en el Estadio Olímpico.

Aquella eliminatoria representa hasta ahora la última ocasión en que la Roma pudo celebrar un triunfo ante el conjunto blanco. En la ida, el Real Madrid se adelantó con un gol de Raúl, pero David Pizarro y Amantino Mancini dieron la vuelta al marcador. En Madrid, Rodrigo Taddei y Mirko Vucinic marcaron para los visitantes, mientras que Raúl volvió a anotar para los españoles.

Desde entonces, ambos equipos volvieron a encontrarse en los octavos de final de la edición 2015/16 y en la fase de grupos de la 2018/19. El Real Madrid ganó los cuatro partidos, sin recibir un solo gol: 2-0 y 2-0 en 2016, además de 3-0 en Madrid y 2-0 en Roma en 2018.

Antecedentes y últimos resultados del Roma vs. Real Madrid en Champions League: historial completo

El duelo del 14 de octubre será el 13.º enfrentamiento entre Roma y Real Madrid en la Champions League. El balance de los 12 anteriores favorece al equipo español con ocho victorias, por tres de la Roma y un empate. Además, el Madrid ganó los últimos cuatro encuentros sin recibir gol.

Fecha Partido Competencia 11 sep 2001 Roma 1-2 Real Madrid Fase de grupos 2001/02 24 oct 2001 Real Madrid 1-1 Roma Fase de grupos 2001/02 17 sep 2002 Roma 0-3 Real Madrid Fase de grupos 2002/03 30 oct 2002 Real Madrid 0-1 Roma Fase de grupos 2002/03 28 sep 2004 Real Madrid 4-2 Roma Fase de grupos 2004/05 8 dic 2004 Roma 0-3 Real Madrid Fase de grupos 2004/05 19 feb 2008 Roma 2-1 Real Madrid Octavos de final 2007/08 5 mar 2008 Real Madrid 1-2 Roma Octavos de final 2007/08 17 feb 2016 Roma 0-2 Real Madrid Octavos de final 2015/16 8 mar 2016 Real Madrid 2-0 Roma Octavos de final 2015/16 19 sep 2018 Real Madrid 3-0 Roma Fase de grupos 2018/19 27 nov 2018 Roma 0-2 Real Madrid Fase de grupos 2018/19

Balance histórico: Real Madrid, ocho victorias; Roma, tres; y un empate. El próximo encuentro será el primero entre ambos desde noviembre de 2018.

Roma quiere acabar con una racha de 18 años en Champions. Claro Sports

El reencuentro también tendrá un componente especial en los banquillos. José Mourinho volverá al Estadio Olímpico como entrenador del Real Madrid, después de haber dirigido a la Roma entre 2021 y 2024. Durante su etapa en el conjunto italiano conquistó la primera edición de la Conference League y llevó al equipo a la final de la Europa League en la temporada siguiente.

Jose Mourinho celebra el título de la Conference League con la Roma. Reuters

La Roma, además, pondrá fin a una ausencia de siete temporadas en la fase principal de la Champions League. Su última participación había sido en la edición 2018/19, cuando cayó ante el Porto en los octavos de final.

¿A qué hora juega la Roma vs. Real Madrid hoy y dónde ver en vivo la Champions League?

El partido entre Roma y Real Madrid se disputará este miércoles 14 de octubre de 2026 en el Estadio Olímpico de Roma. El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver:

México : 13:00 horas. | Fox One.

: 13:00 horas. | Fox One. Centroamérica : 13:00 horas. | Disney+.

: 13:00 horas. | Disney+. Estados Unidos : 15:00 horas ET, 12:00 horas PT. | Paramount+, TUDN, UniMás, Univision y ViX.

: 15:00 horas ET, 12:00 horas PT. | Paramount+, TUDN, UniMás, Univision y ViX. Colombia : 14:00 horas. | ESPN y Disney+.

: 14:00 horas. | ESPN y Disney+. Argentina: 16:00 horas. | ESPN y Disney+.

La Roma llegará con un punto después de su empate ante el Fenerbahçe, mientras que el Real Madrid suma tres unidades tras derrotar al Inter de Milán. Por ello, una victoria en el Olímpico permitiría al conjunto blanco mantener el paso perfecto después de las dos primeras jornadas de la fase liga.

¿Quién es favorito para ganar este 14 de octubre? Pronósticos para el Roma vs. Real Madrid

Las cuotas previas al partido colocan al Real Madrid como favorito pese a jugar como visitante. La victoria madridista aparece alrededor de 1.87, mientras que el triunfo de la Roma se encuentra en 3.80 y el empate en 4.00.

El mercado encuentra respaldo en algunos datos: el Real Madrid ha ganado sus últimos nueve partidos como visitante ante clubes de la Serie A, además de haber conseguido 20 victorias en sus últimos 22 encuentros contra equipos italianos. A esto se suma su dominio reciente ante la propia Roma, contra la que ganó los cuatro enfrentamientos más recientes.

La Roma, sin embargo, no llega como un rival sencillo en su estadio. Ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos como local en la Champions League, mientras que en sus últimos 15 encuentros de fase liga en competiciones europeas solo perdió tres. Su fortaleza en casa representa el principal argumento para intentar romper la tendencia histórica ante el Madrid.

El partido también puede dejar una marca individual para Kylian Mbappé. El francés suma 99 apariciones en la Champions League y, si juega ante la Roma, se convertirá en el futbolista más joven en alcanzar los 100 partidos en la competición, con 27 años y 298 días, superando el registro de Lionel Messi, quien llegó al centenar con 28 años y 84 días.

Así, la Roma afrontará una doble misión en el Olímpico: sumar su primera victoria de la fase liga y romper una racha de más de 18 años sin vencer al Real Madrid en la Champions League. Del otro lado, el conjunto blanco buscará extender su dominio histórico ante los italianos y mantener el paso perfecto en el torneo.