Del Perro Aguayo a El Búho; las tragedias en la Lucha Libre ligadas al castigo prohibido: “el martinete”

La historia de este movimiento en México está ligada a descalificaciones, serias lesiones y episodios que marcaron carreras

El martinete y las tragedias en la lucha libre. | Redes sociales y @hijodefishman

La muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, ‘El Búho’, durante una función de lucha libre en Hidalgo volvió a colocar en el centro de la conversación al martinete, un castigo que forma parte de la historia del pancracio, pero que también ha quedado asociado con lesiones cervicales, sanciones y episodios que marcaron carreras.

El caso ocurrió el 6 de octubre de 2026 en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, Hidalgo. Durante la función, El Búho quedó involucrado en la acción y recibió un castigo por parte del Hijo de Fishman. Después del movimiento, el réferi no pudo reincorporarse y murió poco después. Los resultados de la necropsia difundidos este martes 13 de octubre por el periodista Antonio Nieto establecieron como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico, acompañado de edema cerebral y hemorragia subaracnoidea.

El episodio reabrió una discusión que acompaña desde hace décadas a la lucha libre mexicana: el riesgo de una maniobra en la que la cabeza y la zona cervical pueden recibir una parte importante del impacto si la ejecución falla. Aunque existen variantes del movimiento y las normas cambian según la comisión o empresa, el martinete ha sido prohibido o sancionado en diferentes escenarios del país.

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¿Qué es y por qué está prohibido “el martinete” en la Lucha Libre mexicana?

El martinete consiste en colocar al rival con la cabeza hacia abajo antes de ejecutar una caída. Dependiendo de la variante, el receptor queda sostenido entre las piernas o frente al ejecutante. El objetivo dentro del espectáculo es simular un impacto de cabeza contra la lona sin que el cráneo y las cervicales reciban toda la carga.

El riesgo aparece cuando la distancia de seguridad se pierde o el movimiento no se coordina. Un impacto directo puede causar lesiones cervicales, daño neurológico, afectaciones en la médula espinal, parálisis o la muerte. Por eso el uso del martinete puede terminar en descalificación y está restringido por diferentes reglamentos y comisiones. En Pachuca, por ejemplo, se contempla la descalificación por aplicar la maniobra en cualquiera de sus formas.

El movimiento, sin embargo, ha formado parte del repertorio de figuras de distintas generaciones. Abismo Negro fue conocido como ‘El Rey del Martinete’; Universo 2000 utilizó una variante llamada ‘Martillo Negro’, mientras que en Estados Unidos The Undertaker convirtió el Tombstone Piledriver en uno de sus movimientos de firma. Eso no significa que todas las variantes ni todos los contextos tengan las mismas reglas.

¿Tragedias en la Lucha Libre, ligadas a ‘el martinete’? Del Perro Aguayo a El Búho

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió con Perro Aguayo padre. En mayo de 1987, durante una lucha ante Villano III, Aguayo recibió un golpe contra un tensor y posteriormente un martinete que lo dejó en una situación de riesgo. Años después, en 2001, Universo 2000 volvió a aplicarle un martinete durante una lucha en la Arena México, dejándolo sin cabellera, quedando aquel episodio ligado al retiro de Aguayo de los cuadriláteros.

El estadounidense Arthur Barr, quien luchó en México bajo el nombre de Love Machine, protagonizó en 1992 uno de los casos más recordados relacionados con la prohibición del martinete. Durante su rivalidad con Blue Panther, aplicó la maniobra en la Arena México y el réferi decretó su descalificación, perdiendo su máscara. Este episodio reforzó la condición de este castigo como movimiento sancionado dentro de la lucha libre mexicana.

Otro caso ocurrió con Rayo de Jalisco Jr., quien sufrió una lesión grave tras recibir el ‘Martillo Negro’ de Universo 2000. El episodio incluso puso en riesgo la licencia profesional del integrante de Los Hermanos Dinamita.

En 2013, L.A. Park aplicó un martinete a El Hijo del Santo durante una función en Monterrey. El enmascarado sufrió una lesión cervical, fue trasladado a un hospital y requirió una intervención quirúrgica. El propio Enmascarado de Plata habló después sobre el peligro de la maniobra.

También existe un antecedente internacional: en 1997, Owen Hart aplicó un piledriver a Steve Austin durante una función de WWE. Austin sufrió una lesión en la zona cervical y la médula que modificó el rumbo de su carrera.

El caso de El Búho está relacionado directamente con este castigo prohibido. Gerardo Germán Pineda, de 75 años, fue luchador bajo el nombre de El Búho Negro II antes de convertirse en réferi. Durante su trayectoria como juez compartió funciones con figuras como Mil Máscaras, Canek, Dos Caras, El Hijo del Santo, Último Guerrero y Blue Panther.

¿Qué reveló la necropsia de Gerardo Germán Pineda?

Los resultados atribuidos a la carpeta de investigación 12-2026-12673 señalan que Gerardo Germán Pineda murió por un traumatismo craneoencefálico. La lesión provocó un edema cerebral y una hemorragia subaracnoidea, de acuerdo con la información difundida por el periodista Antonio Nieto. La necropsia también situó la muerte entre cuatro y 12 horas antes de la realización del estudio forense.

El dictamen médico aporta un elemento que no estaba disponible durante las primeras horas posteriores al incidente: ya no se habla sólo de una secuencia observada sobre el ring, sino de lesiones concretas identificadas en el estudio post mortem.

¿Hijo de Fishman volverá a la cárcel por resultado de la necropsia de El Búho?

Hasta el 13 de octubre de 2026 no existe información que confirme una nueva orden de aprehensión ni un regreso automático del Hijo de Fishman a prisión a partir del resultado de la necropsia.

El luchador fue detenido después de la muerte de Pineda y posteriormente recuperó su libertad el 9 de octubre, después de alcanzar un acuerdo reparatorio con la familia. El monto difundido por el mismo Antonio Nieto fue de 585 mil 525 pesos.

El punto jurídico es importante. El artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los acuerdos reparatorios, una vez aprobados por el Ministerio Público o un juez de control y cumplidos en sus términos, pueden tener como efecto la extinción de la acción penal.

Por ello, la difusión de la necropsia no significa por sí misma que el Hijo de Fishman regresará a prisión. No se ha reportado una resolución posterior que revoque ese acuerdo o cambie su situación jurídica.

La muerte de El Búho deja nuevamente bajo revisión los protocolos de seguridad dentro de la lucha libre independiente, el uso de movimientos de riesgo y la respuesta médica en las funciones. El martinete forma parte de la historia del ring, pero los casos de Perro Aguayo, Rayo de Jalisco Jr., El Hijo del Santo y Gerardo Germán Pineda muestran por qué su ejecución ha quedado sujeta a prohibiciones y sanciones.