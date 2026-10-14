¡Vania Mondragón vuelve por todo! De una operación a los Juegos de Dakar 2026

Después de aprender nuevamente a caminar y recuperar la confianza para competir en taekwondo, la chiapaneca consiguió el bronce en el Campeonato Panamericano de 2025

La taekwondoín mexicana Vania Mondragón resurgió como ave fénix después de una operación en el fémur que la llevaron a recuperar el nivel para estar en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar en los -63 kg. y ser considerada una de las cartas fuertes del equipo tricolor.



“Tengo esta oportunidad porque soy afortunada de estar en este proceso para los Juegos Olímpicos junior, es un examen previo para ver si estoy preparada para lo que quiero, en mi mente estaba el ser olímpica y ya lo soy a nivel juvenil”, aseveró en entrevista con Claro Sports.



Vania tuvo un proceso en el que tuvo que aprender a caminar, a patear en los tatamis y en recuperar la confianza para su gran regreso en el Campeonato Panamericano de 2025 en donde ganó bronce, ahora quiere que esta justa olímpica juvenil sea el gran paso al estrellato internacional.

“Ha sido fuerte lo que pasé, de chiquita veía a María del Rosario Espinoza, a Víctor Estrada, Memo Pérez, a extranjeros. Sé que unos Juegos Olímpicos son la máxima justa deportiva que puede ir un deportista y desde chiquita he tenido eso en la mente, sé que si cumplo todo será y si tengo la capacidad lo puedo lograr” dijo.



Vania y el resto de sus compañeros de selección, Guillermo Cortés, Aline Herrera y Jorge Mondragón se encuentran en España para una concentración previa a la justa olímpica en donde afinarán los últimos detalles, pues son parte de los 50 atletas de taekwondo que estarán en las 10 categorías del certamen.



“El saber que se están haciendo las cosas bien con todo mi equipo de trabajo, tiene que caer esa meta o ese resultado que tenemos. El sueño y las ganas están”, explicó.