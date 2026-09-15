Javier Aguirre, sin contacto oficial del Valencia pese a interés

El periodista Conrado Valle, de Diario AS, informó que el estratega mexicano aparece entre las opciones del club español tras la salida de Carlos Corberán

Javier Aguirre aparece entre los candidatos que analiza el Valencia para ocupar el banquillo tras la salida de Carlos Corberán, aunque por ahora no existe contacto oficial entre el club español y el entrenador mexicano. De acuerdo a información de Conrado Valle, periodista de Diario AS, la directiva encabezada en el área deportiva por Braulio Vázquez todavía no ha iniciado una negociación con el estratega.

“El Valencia Club de Fútbol busca entrenador para sustituir a Carlos Corberán y uno de los nombres que ha sonado con fuerza en las últimas horas es el de Javier Aguirre”, señaló Valle. El periodista también precisó que el mexicano forma parte de una lista de opciones que contempla el director deportivo, pero que la comunicación entre ambas partes todavía no se ha producido.

Según el mismo reporte, los Murciélagos ya tuvieron acercamientos con Ernesto Valverde y José Luis Mendilibar, aunque ninguno de los dos entrenadores aceptó regresar al banquillo. Mendilibar dejó recientemente el Olympiacos, mientras Valverde se encuentra sin dirigir desde su salida del Athletic de Bilbao en la campaña 2025-26.

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El perfil de Aguirre aparece como una alternativa para el club por su experiencia en LaLiga y su recorrido al frente de equipos que han atravesado situaciones deportivas complicadas. Valle explicó que el director deportivo busca un técnico capaz de obtener resultados con rapidez y que tenga experiencia en el fútbol español.

“A Aguirre, eso sí, cumple el perfil perfectamente que busca Braulio para sustituir a Carlos Corberán: un entrenador con experiencia en la liga española, con mano izquierda para manejarse con los futbolistas y sobre todo un entrenador que saque rendimiento inmediato a sus jugadores”, explicó el periodista de Diario AS.

La situación del Valencia llevó al club a realizar el cambio en el banquillo después de un comienzo con un empate y cuatro derrotas en cinco jornadas de LaLiga, además de un gol marcado y 10 recibidos. Corberán fue destituido el domingo, dos días después de la derrota 1-0 ante Sevilla, y Óscar Sánchez asumió el timón de forma interina, consiguiendo el primer triunfo este martes con un 0-1 sobre Alavés.

Aguirre llegaría a este escenario después de dirigir a la Selección Nacional de México en el Mundial 2026, donde el Tricolor alcanzó los octavos de final. Bajo su dirección, México derrotó 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final, consiguió su primera victoria en una fase de eliminación directa desde 1986 y posteriormente perdió 2-3 ante Inglaterra en el Estadio Azteca.

Valle también señaló que Aguirre estaría dispuesto a asumir el reto de dirigir al Valencia, aunque todavía debe existir una llamada formal para que la posibilidad avance. “Javier Aguirre estaría dispuesto a coger el reto de sacar al Valencia de la zona baja de la clasificación”, explicó el periodista, quien reiteró que por ahora no hay contacto y que una comunicación entre Braulio Vázquez y el mexicano podría producirse en los próximos días.

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