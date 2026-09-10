¿Juan Guillermo Cuadrado jugará en Millonarios? Negociación estaría en curso para dar el golpazo del mercado de fichajes

El defensor empieza a sonar como posibilidad para un lugar que el Embajador necesita reforzar por la lesión de Jhomier Guerrero.

Juan Guillermo Cuadrado suena para Millonarios. – Vizzor Image.

Queda poco tiempo para que se cierre el periodo de transferencias del fútbol colombiano para jugadores libres. En medio de lo poco que puede haber disponible y que genere confianza a algún equipo, se viene rumorando sobre una posibilidad que significaría un auténtico golpazo al mercado. El defensor Juan Guillermo Cuadrado estaría en negociaciones con Millonarios.

La información fue dada por el periodista Guillermo Arango, quien publicó que las conversaciones estarían en marcha con miras a sumarlo al proyecto de Alberto Gamero: “Juan Guillermo Cuadrado (38) está en conversaciones con Millonarios para llegar al club como agente libre. La negociación está en curso, aunque no es sencilla“, aclaró el comunicador.

El habitual lateral derecho clasifica dentro de la categoría de jugadores libres luego de que se confirmara que no continuará jugando con el Pisa de Italia, club que estuvo la temporada anterior en la Serie A, pero que no se pudo sostener y regresó a la segunda división. El que tantas veces brilló con la Selección Colombia estaría buscando un lugar para continuar su carrera.

Por el lado del club Embajador, sería una pieza que encajaría para la actualidad del equipo profesional. Hace poco más de una semana, Jhomier Guerrero, quien iba a ser el lateral derecho titular durante este semestre, sufrió una fractura en el peroné que lo mantendrá cerca de tres meses por fuera de la competencia. Ahí se ha abierto la posibilidad para que Samuel Martín despegue como joya de la cantera.

Y es que las noticias en Millonarios durante los últimas días han convulsionado por completo el proyecto deportivo actual. Primero, fue la intempestiva salida de Fabián Bustos de la dirección técnica, seguida por la expectativa por el regreso de Alberto Gamero después de un año y medio de haber dejado el cargo y finalizando con la conformación del cuerpo de colaboradores que lo acompañará.

Desde que Cuadrado despuntó como gran talento de Independiente Medellín por allá en 2009, emprendió una exitosa carrera en el fútbol europeo que lo llevó por grandes instituciones como Fiorentina, Chelsea de Inglaterra, Juventus e Inter de Milán. Además, fue parte fundamental de la gran época en que la Selección Colombia logró su mejor participación en un Mundial con lo hecho en Brasil 2014.

Por ahora, no hay una voz oficial de parte de Millonarios o del jugador que confirme los acercamientos. Este jueves, precisamente, el equipo bogotano va a tener un importante encuentro como local frente a Deportivo Cali. El cuadro albiazul necesita quedarse con los puntos para animar sus opciones de clasificar a los cuadrangulares después de dos campeonatos de ausencia.

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