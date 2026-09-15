Sydney Sweeney en una nueva polémica: ¿Por qué atletas olímpicas la están enfrentando y qué tiene que ver una campaña deportiva?

Campeonas de natación, atletismo y ciclismo utilizaron sus propias competencias para cuestionar la representación femenina planteada por el anuncio

Atletas olímpicas reaccionan contra la nueva campaña de Sydney Sweeney/AFP-Reuters

Sydney Sweeney volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, ahora por una campaña vinculada al deporte. La actriz estadounidense protagoniza un anuncio de una plataforma de predicciones y apuestas deportivas, cuya propuesta visual provocó la respuesta de campeonas olímpicas y atletas de distintas disciplinas, quienes cuestionaron el uso del cuerpo femenino como recurso para promocionar un producto relacionado con el deporte.

El debate surgió después de que la campaña mostrara a Sweeney desnuda o con poca ropa, mientras diferentes implementos deportivos cubren partes de su cuerpo. La crítica de las deportistas no se ha dirigido únicamente a la actriz, sino a una estrategia publicitaria que, consideran, vuelve a relacionar a las mujeres en el deporte con su apariencia física antes que con sus capacidades, resultados o historias competitivas.

La discusión también plantea una distinción desde una perspectiva de género: el cuestionamiento expresado por las atletas no parte de negar la autonomía de una mujer para decidir cómo mostrar su cuerpo. Sus mensajes se han concentrado en el contexto en el que esa imagen es utilizada, el objetivo comercial que persigue y la forma en que una campaña asociada al deporte representa a las mujeres.

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Sydney Sweeney y el anuncio deportivo que causó polémica: todo lo que sabemos

Novig presentó el 9 de septiembre su primera campaña nacional bajo el concepto “Just Sports”, con Sydney Sweeney como protagonista. La relación de la actriz con la compañía va más allá de prestar su imagen: también se incorporó como socia estratégica y accionista de la empresa, según informó la propia plataforma.

La idea de la compañía es comunicar que sus mercados de predicciones se concentran exclusivamente en acontecimientos deportivos. Para transmitir ese mensaje, el comercial coloca a Sweeney en escenarios relacionados con fútbol americano, básquetbol, tenis, golf, hockey y otros deportes, mientras utiliza balones, raquetas y diferentes accesorios dentro de la composición visual.

Sweeney explicó al momento del lanzamiento que la campaña buscaba desarrollar una idea relacionada con el humor y colocar toda la atención sobre los deportes. Sin embargo, después de su publicación, la ejecución del concepto pasó a ser el principal punto de discusión, ya que numerosas atletas consideraron que el protagonismo no recaía en la actividad deportiva, sino en la exposición del cuerpo femenino.

La diferencia es relevante para las deportistas que se han pronunciado: el desnudo no constituye por sí mismo el centro del reclamo. Sophie Capewell, campeona olímpica británica de ciclismo, explicó que el problema está en recurrir nuevamente a una representación sexualizada cuando una marca decide relacionar a una mujer con el deporte, en lugar de centrar el mensaje en el desempeño o en quienes compiten profesionalmente.

Tras las críticas, Sweeney publicó en sus historias de Instagram imágenes de antiguas ediciones del “Body Issue” de ESPN, en las que aparecieron deportistas como Serena Williams, Ronda Rousey y Megan Rapinoe, además de atletas hombres. La publicación fue interpretada como una respuesta indirecta al debate, aunque la actriz no acompañó las imágenes con una explicación extensa sobre los señalamientos de las deportistas.

¿Qué atletas olímpicas se han pronunciado respecto a la campaña deportiva de Sydney Sweeney?

Una de las respuestas que más repercusión tuvo fue la de Ariarne Titmus, cuatro veces campeona olímpica de natación. La australiana cuestionó que el cuerpo femenino continúe utilizándose como una herramienta de comercialización dentro de contenidos vinculados con el deporte y consideró que la campaña contradice años de trabajo para que las atletas sean reconocidas por su desempeño.

La nadadora australiana Brianna Throssell, campeona olímpica en Tokyo 2020, optó por responder con imágenes desde piscinas de competencia. “Así es como se ven las mujeres en el deporte, Sydney Sweeney”, señaló en uno de los mensajes que posteriormente fue retomado por otras figuras del alto rendimiento. La campeona olímpica estadounidense de los 200 metros, Gabby Thomas, también amplificó esta respuesta.

La británica Amy Hunt llevó el debate directamente a una competencia. Después de terminar cuarta en los 200 metros del Ultimate Championship en Budapest, miró a cámara y afirmó: “Sydney Sweeney, así es como se ven las mujeres en el deporte”. La velocista utilizó su actuación y la marca de 21.47 segundos registrada por Melissa Jefferson-Wooden en la prueba para poner el foco en el rendimiento de las competidoras.

A las críticas también se sumó la triatleta francesa Mathilde Tily, quien cuestionó la campaña en un contexto donde las deportistas todavía reclaman mayor reconocimiento y condiciones económicas más equitativas. Otras figuras con experiencia olímpica, como la ciclista Sophie Capewell, la waterpolista australiana Tilly Kearns y la jugadora inglesa de rugby Alex Matthews, participaron en la conversación desde sus respectivas disciplinas.

La respuesta no se limitó a atletas olímpicas. La exgimnasta estadounidense Gracie Kramer ayudó a extender una tendencia en redes sociales después de publicar imágenes de sus entrenamientos y competencias bajo el mensaje de que esa era también la manera en que debía mostrarse a una mujer dentro del deporte. Su publicación llevó a otras deportistas a compartir videos de carreras, entrenamientos, lesiones, medallas y diferentes etapas de sus trayectorias.

De esta forma, la conversación dejó de centrarse exclusivamente en Sweeney. El reclamo pasó a abordar quiénes ocupan espacio en la publicidad deportiva y bajo qué códigos son representadas las mujeres, especialmente cuando todavía existen diferencias de visibilidad, ingresos y cobertura entre competencias femeninas y masculinas.

¿Quién es Sydney Sweeney? Trayectoria y polémicas

Sydney Sweeney es una actriz estadounidense nacida en Spokane, Washington, que cumplió 29 años el pasado 12 de septiembre. Su carrera alcanzó mayor reconocimiento internacional con sus participaciones como Cassie Howard en Euphoria y Olivia Mossbacher en The White Lotus. Ambos trabajos le dieron nominaciones al Emmy en 2022.

También ha participado en producciones cinematográficas como Anyone But You, The Housemaid y Christy, cinta biográfica sobre la boxeadora Christy Martin que además produjo. Para este último proyecto realizó una preparación física enfocada en boxeo y entrenamiento de fuerza.

La campaña de Novig llega poco más de un año después de otro debate alrededor de su imagen publicitaria. En 2025 protagonizó una campaña de American Eagle que utilizó el juego de palabras entre “jeans” y “genes” en inglés. Una parte de la audiencia cuestionó entonces sus implicaciones alrededor de los estándares de belleza y la representación racial, mientras la empresa sostuvo que el concepto estaba relacionado únicamente con sus prendas de mezclilla.

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