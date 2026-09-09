La Hormiga González se queda sin entrenador: José Luis Mendilibar se va del Olympiacos

El técnico español fue quien llevó al delantero mexicano al club griego, pero dejó el cargo apenas en el inicio de temporada

Armando ‘La Hormiga’ González vive sus primeras semanas en Grecia y, a pesar de haber marcado ya su primer doblete en Europa, una noticia puede impactar en su futuro con el Olympiacos. José Luis Mendilibar dejó de ser entrenador del equipo, apenas unas horas después de que el delantero mexicano consiguiera dos goles ante Volos en la Copa de Grecia.

Olympiacos confirmó este miércoles el final de su colaboración con el técnico español, quien había llegado al club para la temporada 2023-24. Durante su etapa al frente del equipo conquistó la UEFA Conference League y posteriormente consiguió el triplete de Liga, Copa y Supercopa en la temporada del centenario de la institución.

La salida de Mendilibar se produce con el Olympiacos invicto en la Super Liga de Grecia. Después de tres jornadas, el equipo suma dos victorias y un empate, resultados que lo colocan en el tercer puesto de la clasificación. En la Copa de Grecia, además, registra dos triunfos en dos partidos disputados.

“Mendilibar quedará vinculado para siempre a nuestro club. Por ello, ocupará siempre un lugar especial en la historia del Olympiacos y en los corazones de toda nuestra familia rojiblanca. En el fútbol, ​​sin embargo —al igual que en la vida—, hay ciclos que finalmente llegan a su fin. Pero lo que perdura en la eternidad es lo que has logrado. El aprecio, el respeto y el cariño de la familia del Olympiacos te acompañarán siempre, general; junto con las intensas emociones que nos unieron y que perdurarán para siempre. ¡Gracias por todo!”, escribió el equipo en sus redes sociales.

H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.



Με τον Χοσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης… pic.twitter.com/CuRSi0EkfQ — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 9, 2026

La decisión ocurre apenas unas horas después de la actuación de González ante Volos. El atacante mexicano consiguió un doblete en la victoria de Olympiacos y llegó a tres goles desde su incorporación al fútbol griego. Fue precisamente después de ese encuentro cuando Mendilibar habló sobre la competencia del delantero por un lugar en el once titular.

“González vino aquí para reclamar su lugar en la alineación titular. Desde el principio, su objetivo fue competir con El Kaabi”, señaló el entrenador español. Sobre sus dos anotaciones, agregó: “Los dos goles de hoy le ayudarán mucho psicológicamente”.

La Hormiga fue confirmado como nuevo jugador del Olympiacos el 22 de agosto y hasta ahora ha disputado cuatro partidos: dos en la liga y dos en la Copa de Grecia. Sus tres goles han llegado en el torneo copero, después de comenzar su aventura europea bajo la dirección de un entrenador que había participado directamente en su llegada al club.

Imanol Alguacil, cerca del banquillo del Olympiacos

Imanol Alguacil sería el elegido para ocupar el banquillo del Olympiacos, de acuerdo a reportes de medios griegos. El también técnico español, de 55 años, se encuentra sin equipo desde febrero, cuando terminó su etapa con el Al Shabab de Arabia Saudita. Antes de su aventura saudí dirigió durante seis temporadas y media a la Real Sociedad, club con el que conquistó la Copa del Rey en la temporada 2019-20.

La llegada de Alguacil se suma a otros cambios dentro de la estructura deportiva del Olympiacos. Darko Kovacevic dejó recientemente el puesto de director deportivo, mientras Antonio Cordón, quien ya ocupó esa función en el club y estuvo relacionado con la etapa que terminó con la conquista de la Conference League, se encuentra cerca de regresar a El Pireo. El nuevo entrenador contará con Armando ‘La Hormiga’ González, quien comenzó la temporada con tres goles en cuatro partidos.

Ahora, el mexicano deberá afrontar un cambio de entrenador durante una etapa inicial de su carrera en Grecia. El nuevo cuerpo técnico tendrá que definir la distribución de minutos y los roles en el ataque, donde González compite por un puesto en el eje de ataque.

El próximo compromiso del Olympiacos será este sábado 12 de septiembre frente al OFI, por la cuarta jornada de la Super Liga de Grecia. El partido comenzará a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, y será el primer encuentro del equipo después de la salida de Mendilibar y una nueva prueba para González dentro de su primera temporada en el fútbol europeo. Podrás seguir las acciones en vivo por Claro Sports.

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