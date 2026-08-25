Conejo Pérez pide tranquilidad ante el mal momento y la presión en Cruz Azul

El exportero de la Máquina habló en exclusiva con Peloteando sobre el paso del equipo, la presión en el club y la situación de Erik Lira

Cruz Azul atraviesa un momento complicado en el Apertura 2026 después de sumar tres derrotas consecutivas en la Liga MX y quedar eliminado de la Leagues Cup, una situación que encendió las críticas alrededor del equipo. Sin embargo, Óscar ‘Conejo’ Pérez aseguró que confía en que la Máquina podrá recuperar el camino por la calidad del plantel con el que cuenta.

En entrevista exclusiva con Peloteando de Claro Sports, el histórico exarquero celeste señaló que el conjunto dirigido por Joel Huiqui atraviesa un periodo de inestabilidad, pero consideró que los resultados no reflejan el potencial de los futbolistas que integran la plantilla.

“Cruz Azul tiene esa exigencia, es un equipo grande”, explicó el Conejo, quien recordó que el equipo viene de conquistar el campeonato de Liga MX y el Campeón de Campeones antes de esta racha negativa.

Actualmente, Cruz Azul ocupa la posición 12 de la clasificación del Apertura 2026 con seis puntos, producto de dos victorias y tres derrotas. La Máquina cayó ante Atlante, Tijuana y recientemente frente a Atlas, resultados que complicaron su inicio de torneo.

“Pues siempre todos sabemos que esa exigencia tiene, en este caso, Cruz Azul. Es un equipo grande, ¿no? Si bien es cierto lograron cosas importantes como el campeonato de Liga y después el Campeón de Campeones, lo venían haciendo muy bien y creo que también se puede decir que es un bajón. Quisiera decirlo normal, pero no hay bajones normales. Al final hay que trabajarlo y buscar la manera de que no pase”, comentó.

El exguardameta reconoció que existen factores que han complicado el rendimiento del equipo, como las bajas de algunos futbolistas, aunque destacó que la plantilla cuenta con elementos suficientes para cambiar la situación.

“Se está dando un poco de inestabilidad ahí en el equipo, pero creo que tienen un gran plantel. Tienen algunas bajas que, sin duda, también te van marcando o te van orillando a que a lo mejor los resultados no sean los mejores, pero yo tengo confianza de que van a revertir la situación. Plantel tienen, jugadores de calidad tienen y, como dicen por ahí, no se les olvida jugar al fútbol de la noche a la mañana”, señaló.

El también exportero de la selección mexicana explicó que uno de los principales aspectos que debe recuperar Cruz Azul es la tranquilidad, ya que la exigencia del club aumenta la presión cuando los resultados no aparecen. Mencionó que la Máquina suele generar oportunidades de gol durante los partidos, pero la falta de contundencia y algunos errores defensivos han marcado la diferencia en los últimos encuentros.

“Creo que Cruz Azul durante el desarrollo de los juegos siempre tiene oportunidades de gol, siempre está latente la posibilidad. Hoy no han estado acertados. Creo que a lo mejor atrás les llegan una o dos veces y les convierten, que a veces son etapas o momentos que los equipos viven”, explicó.

Para el exfutbolista celeste, el equipo debe recuperar el orden táctico antes de buscar resolver los partidos desde el ataque. “Yo creo que tendrían que empezar un poco más por el orden táctico, por estar bien ordenados, bien parados y después de ahí buscar hacer daño y obviamente marcar gol. Como bien comparto contigo, no han tenido esa puntería para marcar esa diferencia en momentos importantes”, indicó.

Ante la presión que existe alrededor del club, pidió que los jugadores mantengan la concentración y eviten distraerse con el entorno.

“Deben tranquilizarse, sin duda debe haber mucha presión porque eso pasa. No ganas en Cruz Azul y empiezan las alarmas, se empieza a hablar de muchas cosas y el jugador debe estar concentrado en el juego, en el entrenamiento y aislar un poquito este entorno que a veces se hace pesado. Pero yo creo que así pueden sacar adelante la situación”, aseguró.

Conejo Pérez y la posible salida de Erik Lira al Mónaco

Durante la entrevista con Peloteando, Óscar Pérez también habló sobre la posibilidad de que Erik Lira deje a Cruz Azul para continuar su carrera en el futbol europeo con el Mónaco.

El exarquero reconoció que desconoce los detalles de la negociación, pero consideró que el mediocampista mexicano tiene las condiciones para buscar una oportunidad fuera del país.

“Es una situación difícil de poder opinar porque de afuera no sabemos las negociaciones, no sabemos cómo vaya esa negociación, si es real o no es real. He escuchado durante muchos años que hay jugadores que se van a ir y va pasando el tiempo y no pasa nada”, comentó.

El Conejo destacó la actuación de Lira durante el Mundial y señaló que sería positivo que pudiera cumplir el objetivo de jugar en Europa: “Hoy parece que es muy real que Erik se pueda ir. Hizo un gran Mundial. La verdad es que creo que fue de los mejores de selección, todo mundo habló muy bien de Erik”, dijo.

MÁS INFORMACIÓN: Huiqui espera una pronta decisión sobre el futuro de Erik Lira

Aunque reconoció que los clubes deben cuidar sus intereses, Pérez consideró que el futbolista debe mantenerse disponible mientras no exista un acuerdo definitivo.

“A mí me gustaría que siguiera jugando. Yo entiendo que a veces hay que cuidar si existe esa posibilidad de que no le vaya a pasar algo, pero yo he sido de la idea de que mientras no se concrete nada, tengo que seguir jugando con mi club. Entiendo que hay muchos intereses”, explicó.

Finalmente, el histórico portero de Cruz Azul señaló que espera que Lira pueda concretar una salida al extranjero si se presenta la oportunidad.

“Ojalá que tenga esa oportunidad. Yo creo que todos apuntamos alguna vez a eso. A mí me hubiera encantado ir a probar suerte fuera. Nunca tuve esa oportunidad, pero si él la tiene, ojalá que se pueda concretar. Desconozco la situación, no sé cómo vaya, pero sin duda sería un buen representante, un gran representante mexicano fuera del país”, concluyó.

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