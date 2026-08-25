¿Qué falta para que se concrete el fichaje? Mónaco aprieta por Erik Lira

El club del Principado elevó su propuesta por el mediocampista mexicano a la espera de la salida de Folarin Balogun

Mónaco manda otra propuesta por Lira | Imago 7

El interés del Mónaco por Erik Lira no se ha enfriado. Por el contrario, el club del Principado volvió a la carga y mejoró su propuesta para intentar llevarse al mediocampista mexicano, quien permanece como uno de los principales objetivos de la institución francesa en este mercado de fichajes.

La insistencia del conjunto monegasco llega después de que Cruz Azul rechazara un par de ofertas anteriores. Ninguna de ellas alcanzaba las condiciones que la directiva celeste considera necesarias para desprenderse de uno de los futbolistas más importantes de su plantilla.

Ahora, la historia ha tomado otro rumbo. Mónaco se ha acercado de manera significativa a las pretensiones de La Máquina y las conversaciones avanzan hacia una posible resolución. De acuerdo con información al interior del entorno cementero, son detalles los que todavía separan a Lira de convertirse en jugador del conjunto francés, entre ellos, que el delantero estadounidense Folarin Balogun salga esta temporada del equipo.

MÁS INFORMACIÓN: Cruz Azul rechaza segunda oferta del Monaco por Erik Lira

El mediocampista, además, continúa trabajando con normalidad junto al plantel de Cruz Azul mientras ambas instituciones buscan cerrar los puntos pendientes. En el club existe la expectativa de que la situación pueda destrabarse durante los próximos días y que el jugador finalmente pueda vestir los colores del conjunto que compite en la Ligue 1.

Para Lira, la posibilidad representa un paso importante en su carrera. El capitán celeste ha despertado el interés de una institución que ha decidido mantenerlo entre sus prioridades pese a las negativas iniciales, una señal de que el proyecto deportivo francés contempla seriamente al mexicano.

La operación todavía no está cerrada, pero el escenario cambió: Mónaco elevó la apuesta, cifra que ya no sería un problema para Cruz Azul, mientras el delantero sigue entrenando con el equipo a la espera de que se defina su futuro.

El tiempo también juega su papel. El mercado de transferencias de la Ligue 1 francesa permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre, por lo que las próximas jornadas serán determinantes para conocer si Lira cumple el sueño europeo y comienza una nueva etapa de su carrera en el Principado.

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