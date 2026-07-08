Alexia Putellas ficha con el London City para iniciar una nueva etapa en Inglaterra

La futbolista llega a una institución que aspira por primera vez a competir en la UEFA Women’s Champions League

Después de 14 temporadas con el FC Barcelona, Alexia Putellas comenzará una nueva etapa en su carrera. El London City Lionesses anunció de manera oficial la incorporación de la dos veces ganadora del Balón de Oro, quien encabezará el proyecto del club inglés de cara a su debut en la Superliga femenina.

La presentación se realizó en Nueva York, ciudad elegida por la institución londinense para hacer oficial uno de los fichajes más relevantes del mercado. La futbolista española aprovechó el receso veraniego, sin compromisos de Mundial o Eurocopa, para viajar a Estados Unidos, asistir al Mundial 2026 y continuar con las actividades sociales que impulsa en México a través de su Fundación Eleven.

Tras confirmarse su llegada, Putellas expresó su entusiasmo por este nuevo desafío. “Estoy encantada de comenzar esta nueva etapa con las London City Lionesses”, declaró la mediocampista, quien por primera vez dejará el club donde desarrolló prácticamente toda su trayectoria profesional.

Welcome to London City, La Reina 👑 pic.twitter.com/yGqIiD3TuO — London City Lionesses (@LC_Lionesses) July 8, 2026

La internacional española explicó que la decisión estuvo motivada por el deseo de seguir compitiendo al máximo nivel. “Después de hablar con mi agente mi único pensamiento fue que quiero seguir ganando. Fue una decisión fácil porque quiero competir cada fin de semana y ganar”, afirmó durante su presentación oficial.

Putellas también reconoció que el cambio representa un reto importante, ya que el London City es un proyecto en crecimiento que recientemente consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés. “Sé que hay un proceso en el club, que habrá una transición, pero quería jugar en una liga tan competitiva como la inglesa y mi mentalidad es ganarlo todo”, señaló.

La futbolista llega a una institución que buscará consolidarse entre los principales equipos del país y aspirar por primera vez a competir en la UEFA Women’s Champions League. Además, volverá a coincidir con futbolistas con pasado en el Barcelona, como Jana Fernández y Lucía Corrales, mientras el club continúa reforzando su plantilla para la nueva temporada.

Alexia también destacó el modelo deportivo impulsado por la propietaria del club, Michele Kang, y el enfoque del London City como una institución dedicada exclusivamente al fútbol femenino. “La ambición del club y su firme compromiso de crecer como un club independiente exclusivamente femenino me inspiran profundamente. Tengo muchas ganas de dejar mi huella en el terreno de juego mientras luchamos por los títulos”, comentó. Asimismo, añadió: “Me entusiasma trabajar con Michele para elevar el fútbol femenino en Inglaterra y a nivel mundial”.

Alexia Putellas ya tiene nuevo equipo | @LC_Lionesses

Por su parte, Michele Kang celebró la llegada de la española y destacó el impacto que tendrá tanto dentro como fuera del terreno de juego. “Alexia Putellas representa la máxima expresión de talento, dedicación y visión en el fútbol femenino. Su decisión de unirse a nuestro club independiente, que prioriza a las mujeres, es un poderoso respaldo a lo que estamos construyendo”, aseguró la empresaria, quien concluyó: “Esto es más que un fichaje: es una firme declaración sobre el futuro del deporte. Juntas competiremos al más alto nivel, creando nuevas oportunidades comerciales y vías de desarrollo para la próxima generación de atletas femeninas”.

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