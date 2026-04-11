Tabla de posiciones Liga de Naciones Femenina: ¿De qué quedó Colombia tras ganarle a Venezuela?

La Selección Colombia Femenina derrotó a Venezuela, igualó en puntos a Argentina y se ubicó segunda en la tabla rumbo al Mundial 2027.

Colombia Femenina en la Liga de Naciones | FCF.

La Selección Colombia Femenina logró una victoria clave ante la Selección de Venezuela en la quinta jornada de la Liga de Naciones de mujeres de la Conmebol, en un duelo que exigió carácter y respuesta inmediata. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia supo sobreponerse a un inicio adverso para terminar celebrando tres puntos que lo meten de lleno en la lucha por la clasificación al Mundial.

El partido arrancó con sorpresa para el conjunto local. Venezuela golpeó primero gracias a la anotación de Verónica Herrera, que puso en ventaja a la Vinotinto y silenció momentáneamente a Colombia, obligando a las cafeteras a replantear su propuesta desde muy temprano.

Reacción con sello de jerarquía

Lejos de desordenarse, Colombia encontró en su experiencia la clave para darle vuelta al marcador. La igualdad llegó a través de Leicy Santos, una de las referentes del equipo, quien volvió a ser determinante en el frente de ataque y lideró la reacción.

Con el impulso del empate, el equipo nacional tomó el control del juego y terminó concretando la remontada gracias a Gisela Robledo, que firmó el tanto definitivo para sellar una victoria tan trabajada como valiosa.

Tres puntos que cambian la tabla

Este resultado le permite a Colombia alcanzar el segundo lugar de la tabla con los mismos puntos de Selección Argentina Femenina, consolidándose como una de las selecciones más fuertes del torneo. El triunfo cobra aún más relevancia teniendo en cuenta que el certamen otorga dos cupos directos al Mundial de 2027.

Además, el equipo colombiano confirma su capacidad de competir en escenarios complejos y de responder ante la presión, una característica clave en un torneo corto y altamente exigente.

El objetivo: Brasil 2027

La Liga de Naciones femenina reúne a las selecciones sudamericanas en un formato todos contra todos, donde cada punto puede marcar la diferencia en la clasificación final. Con esta victoria, Colombia no solo suma en la tabla, sino que también envía un mensaje claro: está listo para pelear hasta el final por uno de los boletos al Mundial.

En su quinta salida, el equipo de Marsiglia dio un golpe de autoridad, mostrando resiliencia, talento y ambición en un momento clave del campeonato.

Posición Selección Puntos 1 Argentina 10 2 Colombia 10 3 Venezuela 8 4 Chile 7 5 Paraguay 6 6 Perú 6 7 Ecuador 5 8 Uruguay 2 9 Bolivia 1

Te puede interesar: