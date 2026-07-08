Zlatko Dalić se va de Croacia tras una era histórica

El estratega pone fin a una de las etapas más exitosas en la historia de la selección croata tras casi nueve años al frente del equipo nacional

La selección de Croacia iniciará una nueva etapa después de que Zlatko Dalić anunciara oficialmente su salida como director técnico del combinado nacional. El estratega comunicó su decisión a la Federación Croata de Fútbol, con lo que puso fin a un ciclo de casi nueve años que marcó la época más exitosa en la historia del representativo balcánico.

El entrenador confirmó que el Mundial de 2026 fue su último torneo al frente de Croacia, luego de que el equipo quedara eliminado en los dieciseisavos de final frente a Portugal. El conjunto croata cayó 2-1 con un gol recibido en el minuto 94, además de que vio invalidado un tanto en los instantes finales del encuentro.

A través de un comunicado difundido por la federación, Dalić reconoció que dejar el cargo representó el momento más difícil desde que asumió la dirección técnica en octubre de 2017. “El papel de entrenador requiere muchas decisiones difíciles, pero esta fue sin duda la más complicada para mí. Siempre he dicho que no hay mayor honor que liderar a mi selección nacional”, expresó el estratega.

El técnico recordó el camino recorrido durante su gestión y aseguró que nunca imaginó alcanzar los resultados obtenidos. “Cuando tomé el mando de la selección nacional creía en la calidad de los jugadores y en mí mismo, pero ni siquiera me atrevía a soñar con todo lo que lograríamos en estos casi nueve años”, señaló. También afirmó que deja el puesto con satisfacción por haber contribuido al periodo más exitoso del futbol croata.

Dalic se va de Croacia con tres grandes objetivos. | Reuters.

Durante su gestión, Dalić dirigió 111 partidos y llevó a Croacia a conquistar el subcampeonato del Mundial de Rusia 2018, el tercer lugar en Qatar 2022 y el subcampeonato de la UEFA Nations League 2023, además de mantener al equipo entre las selecciones más competitivas del panorama internacional gracias a una generación encabezada por Luka Modrić.

El presidente de la Federación Croata de Fútbol, Marijan Kustić, agradeció públicamente el trabajo del entrenador y destacó el legado que deja en el futbol del país. “Bajo su liderazgo, el fútbol croata escribió las páginas más bellas de su historia. Nos dio fe en que un país pequeño podía alcanzar los mayores sueños y se convirtió en un símbolo de una generación del deporte croata”, declaró el dirigente.

Dalić también dedicó un mensaje de despedida a la afición y a quienes lo acompañaron durante su proceso. “Me voy con el corazón lleno, orgulloso de mi contribución a los mayores éxitos del futbol croata y le deseo a mi sucesor, a la selección y al futbol croata muchos nuevos éxitos”, afirmó el estratega, quien admitió que el respaldo recibido en los últimos días lo hizo reconsiderar su decisión, aunque finalmente consideró que era el momento adecuado para cerrar el ciclo.

Hasta el momento, la Federación Croata de Fútbol no ha anunciado quién ocupará el cargo de seleccionador nacional, por lo que en las próximas semanas comenzará la búsqueda del entrenador que tendrá la responsabilidad de dar continuidad al legado que dejó Zlatko Dalić al frente de una de las generaciones más exitosas en la historia de Croacia.

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