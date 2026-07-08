Amarini Villatoro confiesa los objetivos reales de Cartaginés en la nueva temporada

El entrenador guatemalteco analiza el futuro de su equipo en Costa Rica.

Cartaginés se prepara para la nueva temporada | @CartaginesCR

Cartaginés se prepara para una temporada cargada de expectativas después de reforzar su plantel y asegurar nuevamente presencia internacional. Sin embargo, Amarini Villatoro prefiere escapar de las promesas grandilocuentes: el entrenador guatemalteco reconoció que sueña con levantar un título, pero estableció cuáles son las metas concretas que considera prioritarias tanto en Costa Rica como en la Copa Centroamericana.

Para intentar recuperar protagonismo, la dirigencia realizó movimientos importantes de cara al Apertura 2026. El equipo fortaleció especialmente su ataque con las incorporaciones de Joaquín Alonso Hernández, José de Jesús “Tepa” González y Manuel Morán, además de mantener una base que le permite a Villatoro afrontar el semestre con mayores alternativas.

Pese a esa renovación, el técnico evita colocar el campeonato como una obligación inmediata. “A mí me gusta ir paso a paso, me encantaría que el equipo pueda ser campeón de Costa Rica o de la Copa Centroamericana y esos son objetivos a largo plazo, pero hay objetivos a mediano y corto plazo muy claros”, explicó el entrenador en declaraciones extraídas por La Teja en el Media Day de la institución.

Los objetivos del Cartaginés al corto plazo

En el plano internacional, Villatoro fijó una primera misión concreta: superar la fase inicial de la Copa Centroamericana y buscar nuevamente la clasificación a la Concachampions. Para el guatemalteco, sostener la presencia del club en torneos regionales resulta fundamental no solo desde lo deportivo, sino también por el impacto económico que esas participaciones representan para la institución.

La exigencia en el campeonato costarricense también está definida. “En el nacional, pasar a semifinales como lo hicimos el torneo pasado; ya clasificando está para cualquiera”, señaló. De esta manera, el primer objetivo será instalar nuevamente a Cartaginés entre los cuatro mejores y, desde allí, atacar la posibilidad de terminar con la espera por una nueva corona.

Villatoro insistió en que su prudencia no significa renunciar al protagonismo. “Yo creo que la obligación que tenemos es clasificar en ambos torneos. Una meta a largo plazo de este equipo es pelear el título, me gusta ir más paso a paso, no quiero pecar de bocón, sino hay que tener humildad”, afirmó, dejando clara la diferencia entre la ambición final y las metas que deben cumplirse durante el camino.

El entrenador también reconoció la dificultad del escenario que encontrará Cartaginés. “Tenemos equipo para competir, no le rehuyo a eso, me gusta, no es que le tenga temor al protagonismo, pero sabemos que acá en el medio hay rivales con grandes equipos”, agregó. Así, Villatoro comienza la temporada con una hoja de ruta definida: clasificar en los dos frentes, volver a buscar la Concachampions y meterse en semifinales del torneo local. Después, con esos objetivos cumplidos, llegará el momento de comprobar si los brumosos realmente están preparados para volver a ser campeones.

Te puede interesar –