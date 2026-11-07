¡México está en la final! La gimnasia artística varonil consigue doble clasificación en Dakar 2026

México consiguió el octavo lugar en la clasificación por equipos, mientras que Lorenzo Zaragoza también avanzó a la final individual de los Juegos Olímpicos de la Juventud

México clasifica a la final por equipos de gimnasia en Dakar 2026. | Claro Sports

México consiguió su clasificación a la final por equipos de gimnasia artística varonil en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La representación nacional terminó en el octavo lugar de la ronda clasificatoria con 144.995 puntos, resultado que le permitió quedarse con el último boleto disponible para disputar las medallas en la competencia celebrada en Senegal.

La delegación mexicana también aseguró presencia en la final individual All-Around gracias a Lorenzo Zaragoza Riveira, quien terminó en el puesto 14 de la clasificación con 73.697 unidades. El gimnasta nacional logró ubicarse entre los 18 participantes que avanzaron a la siguiente ronda, en la que competirá contra representantes de China, Japón, Gran Bretaña y otros países.

China encabezó la clasificación por equipos con 159.228 puntos, seguida de Japón con 158.596 y Gran Bretaña con 152.830. México, integrado por Lorenzo Zaragoza, Hugo Pérez y Saúl Valenzuela, consiguió su pase después de completar las seis pruebas del programa varonil: suelo, caballo con arzones, anillos, salto de caballo, barras paralelas y barra fija.

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¿Qué países clasificaron a la final por equipos de gimnasia artística varonil en Dakar 2026?

Ocho países consiguieron su boleto a la final por equipos de gimnasia artística varonil de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. China y Japón dominaron la clasificación con una diferencia de apenas 0.632 puntos, mientras que Gran Bretaña completó los tres primeros lugares. Bélgica, Alemania, Italia, Egipto y México también aseguraron su participación en la disputa por las medallas.

Resultados de la clasificación por equipos:

Lugar País Puntuación 1 China 159.228 2 Japón 158.596 3 Gran Bretaña 152.830 4 Bélgica 149.628 5 Alemania 149.596 6 Italia 148.130 7 Egipto 145.764 8 México 144.995

México terminó a 0.769 puntos de Egipto, séptimo de la clasificación, y a 14.233 unidades de China, que ocupó el primer puesto. En el desglose de sus resultados, el equipo nacional obtuvo su mayor puntuación en salto de caballo, con 26.966 unidades, seguido de suelo, con 25.232, y anillos, con 24.166. Con su octavo lugar, los mexicanos tendrán la oportunidad de competir por las medallas en la final.

Lorenzo Zaragoza clasifica a la final All-Around de gimnasia artística en Dakar 2026

Lorenzo Zaragoza Riveira también consiguió su pase a la final del concurso completo individual, después de finalizar en la posición 14 con un total de 73.697 puntos. El mexicano completó las seis pruebas de la ronda clasificatoria y se mantuvo dentro de los lugares que otorgaban el acceso a la final, con un límite de dos gimnastas por país.

El mejor resultado de Zaragoza llegó en salto de caballo, donde registró 13.633 puntos, seguido de la barra fija con 12.966 y el ejercicio de suelo con 12.866. En anillos obtuvo 11.866 unidades, en barras paralelas sumó 11.800 y en caballo con arzones registró 10.566, para completar su participación individual.

La clasificación All-Around fue encabezada por el británico Uzair Chowdhury, con 80.798 puntos, seguido del chino Yang Lanbin con 79.897 y el japonés Naoto Shiroiwa con 79.265. Aunque Zhao Ruiyang, de China, terminó séptimo, no avanzó a la final debido al límite de dos representantes por país. Esta disposición también permitió el ingreso del belga Arthur Olyslaegers, quien ocupó el lugar 19 de la clasificación general.

Zaragoza llegó a Dakar 2026 después de conquistar la medalla de oro en anillos de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y repetir el resultado en la Copa DTB Pokal 2026 de Stuttgart, Alemania. El representante de Baja California, de 16 años, tendrá una nueva oportunidad de competir por una medalla en la gimnasia artística de los Juegos Olímpicos de la Juventud, mientras que México también buscará un lugar en el podio de la final por equipos.

Tabla de clasificación individual All-Around varonil | Dakar 2026

Lugar Gimnasta País Puntos Estado 1 Uzair Chowdhury Gran Bretaña 80.798 Clasificado 2 Yang Lanbin China 79.897 Clasificado 3 Naoto Shiroiwa Japón 79.265 Clasificado 4 Ikki Nishihara Japón 77.865 Clasificado 5 Li Lezheng China 77.131 Clasificado 6 Daniil Smirnov Rusia 76.764 Clasificado 7 Zhao Ruiyang China 76.197 No clasifica 8 Maxime Rolin Bélgica 75.330 Clasificado 9 Andrei Mihai Alemania 75.164 Clasificado 10 Aron Zsolt Horvath Hungría 74.999 Clasificado 11 Otger Carreres España 74.965 Clasificado 12 Giacomo Capuzzo Italia 74.699 Clasificado 13 Benjamín Fernández de Landa Argentina 74.097 Clasificado 14 Lorenzo Zaragoza Riveira México 73.697 Clasificado 15 Samuel Wachter Austria 73.665 Clasificado 16 Abdallah Shaarawy Egipto 73.398 Clasificado 17 Jaydon de Silva Canadá 73.133 Clasificado 18 Tomer Tirosh Israel 72.697 Clasificado 19 Arthur Olyslaegers Bélgica 72.498 Clasificado 20 Zeno Csuka Alemania 72.231 Reserva 1 21 Alessandro Salvati Italia 72.132 Reserva 2 22 Deniz Sukruoglu Turquía 72.030 Reserva 3 23 Michael Buckley Suiza 71.665 Reserva 4

¿Por qué clasificó el lugar 19 y no el séptimo?

El reglamento establece que 18 gimnastas avanzan a la final All-Around, con un máximo de dos representantes por país. Por esta razón, el chino Zhao Ruiyang, quien terminó séptimo, quedó fuera al ser el tercer representante de su delegación. Su exclusión permitió que el belga Arthur Olyslaegers consiguiera el último boleto desde la posición 19.