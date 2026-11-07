Argentina, sin piedad ante Panamá: golea 9-1 y obtiene su pase a semifinales de Dakar 2026

La selección albiceleste terminó como líder del Grupo A del futsal varonil con nueve puntos, 20 goles a favor y solamente cuatro en contra

Valentino Martínez anotó tres de los nueve goles. | Claro Sports.

Argentina cerró con paso perfecto la fase de grupos del futsal masculino de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de imponerse 9-1 a Panamá en la tercera jornada del Grupo A. La Albiceleste sumó su tercera victoria consecutiva y aseguró el primer puesto de su sector, por lo que enfrentará a Marruecos, segundo del Grupo B, en las semifinales del torneo.

El encuentro, disputado este sábado 7 de noviembre en el Dakar Arena, tuvo un dominio argentino desde los primeros minutos. El conjunto dirigido por Mariano Gómez construyó una ventaja de ocho goles antes del descanso, mientras que Panamá, que llegó al compromiso sin puntos, encontró dificultades para frenar los ataques sudamericanos.

La selección argentina abrió el marcador por conducto de Ezequiel Henríques, a los 4:30 minutos, y amplió la diferencia gracias a Axel Barrios, al 7:10. Lisandro Velásquez apareció con dos anotaciones consecutivas, al 9:58 y al 10:50, la segunda desde el punto penal, para colocar el 4-0 cuando todavía no se había cumplido el minuto 11.

El dominio continuó después de la cuarta anotación. Valentino Martínez marcó el quinto tanto al 12:13, mientras que Argentina aumentó la ventaja a 6-0 apenas 35 segundos después. La séptima anotación llegó al 13:53 por conducto de Lorenzo Sampedro, quien aprovechó otra oportunidad para ampliar la diferencia frente al conjunto centroamericano.

Antes de finalizar el primer tiempo, Valentino Martínez volvió a aparecer al 19:55 para establecer el 8-0. Panamá se marchó al descanso sin poder contener la ofensiva argentina, que resolvió el encuentro durante los primeros 20 minutos y dejó sentenciado el resultado antes de la segunda mitad.

Durante el complemento, el ritmo de anotaciones disminuyó, aunque Argentina conservó la iniciativa y generó más oportunidades frente al arco panameño. Enzo López convirtió el noveno gol al 29:53, después de varios intentos que encontraron respuesta en el guardameta rival. El conjunto sudamericano también tuvo ocasiones por conducto de Ezequiel Henríques y Lisandro Velásquez, pero el marcador no volvió a moverse a su favor.

Pese a la diferencia, Panamá encontró su recompensa a solo 16 segundos de finalizar el compromiso. Michael Mosquera, con participación de Víctor Carrasco en la jugada, consiguió el gol de la honra al 39:44 y estableció el 9-1 definitivo. La anotación no modificó el destino de la selección centroamericana, pero permitió que sus jugadores se despidieran del encuentro con un gol frente a uno de los semifinalistas.

Con esta derrota, Panamá quedó eliminado de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 sin conseguir victorias en sus tres partidos. Los panameños comenzaron con una derrota de 5-0 ante Afganistán, posteriormente cayeron 5-4 frente a Senegal y cerraron con el 9-1 ante Argentina. A pesar de los resultados, el equipo logró marcar cinco goles durante su participación, cuatro de ellos frente al país anfitrión y el último en los segundos finales de su despedida.

Por su parte, Argentina terminó como líder del Grupo A con nueve puntos, 20 goles a favor y solamente cuatro en contra, tras sus triunfos ante Senegal (9-2), Afganistán (2-1) y Panamá (9-1). La Albiceleste, que ya tenía asegurado su boleto a semifinales antes de la última jornada, enfrentará a Marruecos el lunes 9 de noviembre, en busca de un lugar en la final y de la posibilidad de disputar la medalla de oro del futsal masculino.