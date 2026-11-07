Posibles alineaciones del Alianza vs Llaneros por la Liga BetPlay 2026-II

Conozca la hora, alineaciones y canales para ver el partido entre Alianza y Llaneros por la Liga BetPlay 2026-II.

Alineaciones Alianza vs Llaneros por la Liga BetPlay | Claro Sports

Alianza recibe a Llaneros por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II, partido que será en la ciudad de Valledupar en el Armando Maestre Pavajeau. Estos dos equipos ya no tienen posibilidades de meterse a los cuadrangulares, lo que se traduce en que no está nada en juego. Sin embargo, no pueden descuidarse en otras tablas del rentado local y un triunfo sirve para ello.

Posible alineación de Alianza para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Alianza: Eduar Beltrán; Pedro Franco, Jesús Figueroa, Juan Viveros; Jair Castillo, Ever Meza, Yilson Rosales, Jhildrey Lasso; Felipe Pardo, Wiston Fernández y Misael Martínez. D.T.: Flabio Torres.

Posible alineación de Llaneros para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Llaneros: Juan Loaiza; Juan Pertuz, Dennis Quintero, Francisco Meza, Jhojan Escobar; Marlon Sierra, Juan José Ramírez; Jhon Vásquez, Neider Ospina, Frank Castañeda y Carlos Cortés. D.T.: Diego Corredor.

¿Cómo y dónde ver a Alianza vs Llaneros por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el equipo de Valledupar y el de Villavicencio, correspondiente a la fecha 18 del torneo finalización, está pactado para las 8:15 p.m. este domingo 8 de noviembre en el Armando Maestre Pavajeau. Dicho encuentro se puede ver por la señal básica de Win Sports y por la de Win Sports +. Si no desea sintonizarlo por televisión, la alternativa es por Win Play.

Últimos cinco partidos de Alianza

01.11.2026 | Independiente Medellín 2-1 Alianza.

28.10.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza.

25.10.2026 | Alianza 1-0 Internacional de Bogotá.

19.10.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Alianza.

09.10.2026 | Alianza 2-2 Águilas Doradas.

MÁS INFORMACIÓN: El curioso caso del árbitro colombiano José Bautista

Últimos cinco partidos de Llaneros

31.10.2026 | Llaneros 3-2 Junior | Fecha 17.

26.10.2026 | Jaguares 1-0 Llaneros | Fecha 16.

21.10.2026 | Llaneros 0-3 Deportivo Cali | Fecha 9.

18.10.2026 | Llaneros 1-0 Santa Fe | Fecha 15.

15.10.2026 | Internacional de Bogotá 4-1 Llaneros | Cuartos de Copa.

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