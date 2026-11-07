Posibles alineaciones del Alianza vs Llaneros por la Liga BetPlay 2026-II
Conozca la hora, alineaciones y canales para ver el partido entre Alianza y Llaneros por la Liga BetPlay 2026-II.
Alianza recibe a Llaneros por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II, partido que será en la ciudad de Valledupar en el Armando Maestre Pavajeau. Estos dos equipos ya no tienen posibilidades de meterse a los cuadrangulares, lo que se traduce en que no está nada en juego. Sin embargo, no pueden descuidarse en otras tablas del rentado local y un triunfo sirve para ello.
Posible alineación de Alianza para el partido de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Alianza: Eduar Beltrán; Pedro Franco, Jesús Figueroa, Juan Viveros; Jair Castillo, Ever Meza, Yilson Rosales, Jhildrey Lasso; Felipe Pardo, Wiston Fernández y Misael Martínez. D.T.: Flabio Torres.
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Posible alineación de Llaneros para el partido de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Llaneros: Juan Loaiza; Juan Pertuz, Dennis Quintero, Francisco Meza, Jhojan Escobar; Marlon Sierra, Juan José Ramírez; Jhon Vásquez, Neider Ospina, Frank Castañeda y Carlos Cortés. D.T.: Diego Corredor.
¿Cómo y dónde ver a Alianza vs Llaneros por la Liga BetPlay 2026-II?
El partido entre el equipo de Valledupar y el de Villavicencio, correspondiente a la fecha 18 del torneo finalización, está pactado para las 8:15 p.m. este domingo 8 de noviembre en el Armando Maestre Pavajeau. Dicho encuentro se puede ver por la señal básica de Win Sports y por la de Win Sports +. Si no desea sintonizarlo por televisión, la alternativa es por Win Play.
Últimos cinco partidos de Alianza
- 01.11.2026 | Independiente Medellín 2-1 Alianza.
- 28.10.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza.
- 25.10.2026 | Alianza 1-0 Internacional de Bogotá.
- 19.10.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Alianza.
- 09.10.2026 | Alianza 2-2 Águilas Doradas.
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Últimos cinco partidos de Llaneros
- 31.10.2026 | Llaneros 3-2 Junior | Fecha 17.
- 26.10.2026 | Jaguares 1-0 Llaneros | Fecha 16.
- 21.10.2026 | Llaneros 0-3 Deportivo Cali | Fecha 9.
- 18.10.2026 | Llaneros 1-0 Santa Fe | Fecha 15.
- 15.10.2026 | Internacional de Bogotá 4-1 Llaneros | Cuartos de Copa.