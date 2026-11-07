Valencia vs Real Madrid en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 12

No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde la cancha del Estadio de Mestalla

Sigue el Valencia vs Real Madrid, en vivo. | Claro Sports

El Valencia de Javier Aguirre recibe al Real Madrid de José Mourinho este sábado 7 de noviembre de 2026, en un partido correspondiente a la jornada 12 de LaLiga. El Estadio de Mestalla será el escenario de un encuentro en el que ambos equipos buscan tres puntos para cumplir con sus objetivos en el campeonato español.

El Real Madrid ocupa el tercer lugar de la clasificación con 27 puntos después de 11 partidos, a tres unidades del Barcelona, líder de la competencia. Por su parte, el Valencia se encuentra en la posición 19 con nueve puntos, por lo que necesita sumar para abandonar los puestos de descenso.

El equipo de Javier Aguirre llega después de conseguir su primera victoria bajo las órdenes del entrenador mexicano, tras vencer 1-0 al Elche. Los dirigidos por Mourinho acumulan siete triunfos consecutivos entre todas las competencias y vienen de derrotar al AEK Atenas en la Champions League. El encuentro también estará marcado por la ausencia de Vinícius Júnior, quien cumplirá su último partido de suspensión.

¿A qué hora inicia el Valencia vs Real Madrid hoy 7 de noviembre de 2026?

El Valencia vs Real Madrid comenzará este sábado 7 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio de Mestalla, ubicado en Valencia, España. El silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas locales, de acuerdo con el calendario oficial de LaLiga.

El encuentro corresponde a la jornada 12 de la temporada 2026-27. Una victoria permitiría al Real Madrid alcanzar los 30 puntos y empatar de manera provisional al Barcelona, que se enfrentará al Atlético de Madrid el domingo 8 de noviembre. Mientras tanto, el Valencia podría salir de la zona de descenso, dependiendo de los resultados de los demás equipos involucrados en la lucha por la permanencia.

Alineaciones del Valencia vs Real Madrid para la jornada 12, al momento

Javier Aguirre y José Mourinho preparan sus alineaciones para el enfrentamiento en Mestalla. En el caso del Valencia, el entrenador mexicano podría modificar su sistema defensivo e incorporar a Umar Sadiq en el ataque después de su gol frente al Elche. El Real Madrid contempla el regreso de varios jugadores que tuvieron descanso durante su compromiso de la Champions League ante el AEK Atenas.

Valencia: Stole Dimitrievski, Pablo Maffeo, César Tárrega, Pepelu, Arnau Martínez, José Gayà, Aaron Mayol, Guido Rodríguez, Javi Guerra, Arnaut Danjuma y Umar Sadiq.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande y Kylian Mbappé.

¿Dónde ver el Valencia vs Real Madrid en vivo? Canales de TV y streaming online

El Valencia vs Real Madrid se podrá ver en vivo en México a través de SKY Sports, señal que transmite los encuentros de LaLiga española. El partido comenzará a las 14:00 horas del centro de México y estará disponible para los suscriptores del servicio de televisión de paga, mientras que en Claro Sports les llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.