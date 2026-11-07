Sporting CP vs Moreirense en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 11

Sigue el debut del nuevo entrenador de los Leones ante el conjunto moreirense

¡Bienvenidos a la transmisión del Sporting CP vs Moreirense! Este sábado 7 de noviembre, el Estadio José Alvalade recibe el encuentro correspondiente a la jornada 11 de la Liga de Portugal 2026-27, en el que los Leones buscarán sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

El Sporting llega a este compromiso con 21 puntos en la tercera posición, a nueve del líder Porto y a cuatro del Benfica. Además, el partido marcará el debut de Paulo Fonseca como entrenador, después de su nombramiento el pasado 4 de noviembre en sustitución de Rui Borges. Los capitalinos acumulan tres victorias consecutivas entre todas las competencias y buscarán extender su racha ante su afición.

Por su parte, Moreirense ocupa el noveno lugar de la clasificación y suma dos triunfos consecutivos en liga. Los Cónegos intentarán conseguir su segunda victoria ante Sporting desde diciembre de 2024. Sigue todas las acciones, goles y el resultado del partido a través de nuestro minuto a minuto en Claro Sports.

Horario y dónde ver Sporting CP vs Moreirense hoy 7 de noviembre en la jornada 11 de la Liga de Portugal

El encuentro entre Sporting CP y Moreirense se disputará este sábado 7 de noviembre de 2026, a las 14:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio José Alvalade de Lisboa.

El partido se podrá ver en vivo y en exclusiva a través de Claro Sports Premium, disponible mediante una membresía del canal de YouTube de Claro Sports, con un costo de 59 pesos mexicanos mensuales. También podrás seguir el resultado, los goles y las mejores acciones en nuestro minuto a minuto.

Partido: Sporting CP vs Moreirense

Sporting CP vs Moreirense Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026

Sábado 7 de noviembre de 2026 Horario: 14:30 horas, tiempo del centro de México

14:30 horas, tiempo del centro de México Estadio: José Alvalade, Lisboa

José Alvalade, Lisboa Transmisión: Claro Sports Premium, en YouTube

Últimos resultados del Sporting CP vs Moreirense en la Liga de Portugal

Sporting CP domina los antecedentes recientes ante Moreirense, con siete victorias en los últimos ocho enfrentamientos de la Liga de Portugal. Durante la temporada 2025-26, los Leones se impusieron en los dos compromisos con un marcador de 3-0, tanto en Lisboa como en territorio visitante.

La última victoria de Moreirense ocurrió el 5 de diciembre de 2024, cuando se impuso 2-1 tras remontar el gol inicial de Viktor Gyökeres con anotaciones de Dinis Pinto y Guilherme Schettine. Desde entonces, Sporting ha ganado los tres enfrentamientos posteriores.

Estos son los últimos cinco resultados entre ambos equipos:

Fecha Partido Resultado 21 de febrero de 2026 Moreirense vs Sporting CP 0-3 22 de septiembre de 2025 Sporting CP vs Moreirense 3-0 18 de abril de 2025 Sporting CP vs Moreirense 3-1 5 de diciembre de 2024 Moreirense vs Sporting CP 2-1 19 de febrero de 2024 Moreirense vs Sporting CP 0-2

De cara a este compromiso, Sporting buscará su cuarta victoria consecutiva en enfrentamientos directos, mientras que Moreirense intentará romper la racha de su rival y sumar puntos como visitante. El conjunto de Lisboa también buscará mantener el impulso tras su victoria 1-0 sobre Shakhtar Donetsk en la Champions League, mientras que los Cónegos llegan después de vencer 2-1 al Estrela Amadora.