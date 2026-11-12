Frankie Muniz, hospitalizado tras accidente en NASCAR; ¿cuál es el estado de salud del actor de Malcolm?

El protagonista de Malcolm, el de en medio sufrió un choque durante los entrenamientos de una carrera benéfica en Daytona y fue trasladado a un hospital

Frankie Muniz, hospitalizado tras accidente. | MEG OLIPHANT / GETTY IMAGES VIA AFP

Frankie Muniz, actor estadounidense reconocido por protagonizar la serie Malcolm, el de en medio, fue hospitalizado este miércoles 11 de noviembre de 2026, después de sufrir un accidente automovilístico durante una sesión de entrenamientos en el Daytona International Speedway, ubicado en Florida, Estados Unidos. El intérprete de 40 años, quien también desarrolla una carrera como piloto profesional, recibió atención médica tras el incidente ocurrido mientras se preparaba para una competencia de exhibición.

El accidente se registró durante las prácticas del Proud to Honor Veterans Day Classic, un evento organizado por Ford Racing para rendir homenaje a los veteranos de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Muniz tenía previsto participar junto al piloto Austin Cindric, pero el percance obligó a cancelar su presencia en la carrera y trasladarlo a un centro médico cercano para realizarle una evaluación.

La noticia generó preocupación entre los seguidores del actor, aunque su equipo, Reaume Brothers Racing, confirmó que Muniz se encontraba despierto y alerta después del accidente. Por el momento, no se han dado a conocer detalles sobre posibles lesiones ni un diagnóstico médico definitivo, mientras se esperan nuevas actualizaciones sobre su estado de salud.

¿Cómo y dónde se accidentó Frankie Muniz en NASCAR?

Frankie Muniz sufrió el accidente en el Daytona International Speedway, circuito ubicado en Daytona Beach, Florida, durante una sesión de prácticas realizada la tarde del miércoles 11 de noviembre. El actor se encontraba al volante de un vehículo de competición cuando ocurrió el incidente que provocó su traslado al hospital.

El percance tuvo lugar durante los preparativos del Proud to Honor Veterans Day Classic, una carrera de exhibición impulsada por Ford Racing en colaboración con NASCAR. El evento contemplaba la participación de 12 pilotos distribuidos en seis equipos, cada uno relacionado con una rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Muniz formaba parte del Team Air Force y estaba programado para compartir equipo con Austin Cindric, piloto de la NASCAR Cup Series. El accidente ocurrió cuando el circuito todavía permanecía cerrado al público, por lo que los aficionados no presenciaron el momento del choque.

Hasta ahora, los organizadores no han proporcionado una explicación detallada sobre la mecánica del accidente ni las circunstancias que provocaron que el vehículo de Muniz se viera involucrado en el percance. Tampoco se ha difundido un informe médico que permita determinar la gravedad de las posibles lesiones.

¿Cuál es el estado de salud de Frankie Muniz tras ser hospitalizado?

Frankie Muniz se encontraba despierto y alerta cuando fue trasladado a un centro médico de Florida, de acuerdo con la información proporcionada por Reaume Brothers Racing, escudería con la que compite en NASCAR.

A través de sus redes sociales, el equipo confirmó el incidente y explicó que el actor fue enviado a una instalación médica para someterse a una evaluación adicional. En el comunicado, la organización señaló:

“Frankie Muniz estuvo involucrado en un incidente mientras practicaba para el evento Proud to Honor de hoy en el Daytona International Speedway. Fue trasladado a un centro médico local para una evaluación adicional y se encuentra despierto y alerta”.

La escudería también informó que compartirá nuevas actualizaciones conforme estén disponibles y solicitó respeto a la privacidad del piloto y su familia durante el proceso de atención médica.

Aunque los primeros reportes confirmaron que Muniz permanecía consciente, no se ha informado oficialmente si sufrió fracturas, contusiones u otras lesiones, ni se ha establecido una fecha para su regreso a las pistas.

Como consecuencia del accidente, el actor quedó descartado para participar en la carrera benéfica programada para la noche del miércoles. Su evolución médica determinará cuándo podrá retomar sus actividades deportivas.

¿Frankie Muniz es piloto profesional y por qué corre en Daytona?

Frankie Muniz sí es piloto profesional de automovilismo. Aunque alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Malcolm Wilkerson en la serie Malcolm, el de en medio, transmitida originalmente entre 2000 y 2006, desde hace dos décadas ha desarrollado una trayectoria dentro de las competencias de velocidad.

Su incursión en el automovilismo comenzó en 2006, cuando participó en categorías de monoplazas. Posteriormente compitió en diferentes campeonatos hasta que una lesión sufrida en 2009 interrumpió temporalmente su actividad y requirió varias intervenciones quirúrgicas.

Después de retomar su carrera, Muniz participó en la ARCA Menards Series durante 2023, temporada en la que consiguió 11 resultados dentro de los diez primeros lugares. Su desempeño le permitió continuar su desarrollo hasta incorporarse a las competencias nacionales de NASCAR.

En 2025 se integró como piloto de tiempo completo a la NASCAR Craftsman Truck Series con Reaume Brothers Racing, donde ha conducido la camioneta Ford número 33. Uno de sus resultados más destacados llegó precisamente en Daytona, al finalizar en la décima posición durante la carrera inaugural de aquella temporada.

Durante 2026, el actor también participó en el campeonato Pirelli GT4 America, donde conquistó el título de la categoría Am junto a Tyler Stone, además de mantener su actividad en NASCAR.

Su presencia en Daytona este 11 de noviembre respondía a una invitación para participar en una competencia benéfica organizada con motivo del Día de los Veteranos de Estados Unidos. El evento tenía como objetivo recaudar fondos para organizaciones dedicadas a apoyar a militares, veteranos y sus familias.

La actividad también contemplaba la presencia de Bryan Cranston, actor que interpretó a Hal, el padre de Malcolm en la serie televisiva, quien estaba programado para asistir a la jornada.

Por ahora, la prioridad es conocer la evolución médica de Frankie Muniz, mientras su equipo mantiene pendiente la publicación de información adicional sobre las consecuencias del accidente y su posible regreso a las competencias.