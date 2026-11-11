FIFA aprueba candidatura de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para el Mundial Femenil 2031

El organismo autorizó la candidatura conjunta de Concacaf para el Mundial Femenil 2031, con una calificación de 4.4 sobre 5. La decisión final será el 23 de noviembre

La Copa del Mundo volvería a tierras mexicanas | FIFA Media

La candidatura conjunta de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica recibió la aprobación técnica de la FIFA para organizar la Copa Mundial Femenil de 2031. El organismo internacional publicó este miércoles 11 de noviembre los resultados de su evaluación, en la que el proyecto de los cuatro países de la Concacaf obtuvo una calificación de 4.4 sobre 5, suficiente para superar los requisitos mínimos de organización y avanzar a la etapa definitiva del proceso.

El resultado coloca a las cuatro federaciones a un paso de convertirse en anfitrionas del torneo, aunque la designación todavía no es oficial. La propuesta no tiene competidores y será sometida a votación durante el Congreso extraordinario de la FIFA, programado para el próximo 23 de noviembre. De recibir el respaldo de las asociaciones miembro, la región albergaría una edición que marcará el debut de 48 selecciones en la competencia femenina.

FIFA aprueba la candidatura conjunta y le otorga una calificación de 4.4 sobre 5

La evaluación realizada por la FIFA incluyó visitas de inspección a los países involucrados y un análisis de infraestructura, servicios, aspectos comerciales, sostenibilidad y derechos humanos. Con estos elementos, el organismo determinó que la propuesta presentada por Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica cuenta con las condiciones necesarias para continuar con el procedimiento de elección.

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En su informe oficial, la FIFA confirmó la calificación obtenida por los cuatro países y estableció que el resultado permite trasladar la candidatura a los órganos encargados de tomar la decisión definitiva: “Según los resultados de la evaluación técnica, la candidatura conjunta presentada por Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica ha obtenido una puntuación general ponderada de 4.4 sobre 5”.

El documento también establece que el proyecto cumple los criterios para ser considerado por el Consejo y el Congreso de la FIFA, después de superar las exigencias técnicas de organización. La resolución representa un avance en el procedimiento que comenzó con la presentación de los expedientes de candidatura en noviembre de 2025.

La FIFA precisó en su evaluación. “A la luz del resultado anterior, así como de la evaluación completa de la candidatura (expuesta en detalle en la sección 5 de este informe), la FIFA ha determinado que la candidatura cumple los requisitos para ser considerada por el Consejo y el Congreso de la FIFA, ya que ha superado los requisitos mínimos de organización en la evaluación técnica de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031″.

La aprobación técnica no representa todavía la adjudicación del Mundial Femenil 2031, pero elimina uno de los obstáculos principales para los cuatro países. Además, al no existir otra candidatura para esa edición, México y sus socios se mantienen como los únicos aspirantes a recibir el campeonato.

¿Cuándo se anunciarán las sedes del Mundial Femenil 2031 y qué ciudades propone México?

La designación oficial de los países anfitriones está prevista para el lunes 23 de noviembre de 2026, cuando se celebre el Congreso extraordinario de la FIFA mediante videoconferencia. Durante esa reunión, las federaciones miembro deberán votar para determinar las sedes de las Copas Mundiales Femeninas de 2031 y 2035.

El informe establece el siguiente paso del procedimiento. “Por consiguiente, se puede trasladar automáticamente la candidatura al Congreso de la FIFA para que este elija mediante votación a las federaciones anfitrionas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031″.

La propuesta conjunta contempla 20 estadios distribuidos en 20 ciudades de los cuatro países. En el caso de México, aparecen Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Torreón, con el Estadio Banorte, el Estadio Akron, el Gigante de Acero y el TSM Corona, respectivamente, como escenarios propuestos para recibir encuentros de la competencia.

De acuerdo con el expediente de candidatura, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey tienen posibilidades de albergar partidos hasta la final, mientras que Torreón está contemplada para encuentros que podrían llegar hasta los cuartos de final. Sin embargo, esta distribución forma parte del proyecto presentado y todavía no constituye una asignación definitiva de partidos.

Por su parte, Estados Unidos aporta 14 ciudades a la candidatura, mientras que Costa Rica y Jamaica proponen San José y Kingston, respectivamente. Los dos países centroamericano y caribeño están contemplados para recibir encuentros de la fase de grupos, lo que permitiría extender la organización del campeonato a distintas regiones de la Concacaf.

El Mundial Femenil 2031 también representará una modificación en el formato del torneo, debido a que será la primera edición con 48 selecciones participantes. La competencia pasará a contar con 12 grupos de cuatro equipos y una fase eliminatoria que comenzará con 32 participantes. En caso de confirmarse la candidatura, también sería la primera ocasión en que cuatro naciones organizan conjuntamente esta Copa del Mundo.

La evaluación favorable acerca a México a la organización de otro campeonato mundial, después de compartir con Estados Unidos y Canadá la sede del Mundial varonil de 2026. La decisión final llegará el 23 de noviembre, cuando el Congreso de la FIFA determine si la candidatura de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica recibe formalmente los derechos de organización de la Copa Mundial Femenina de 2031.