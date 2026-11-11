América Femenil, sin ventaja de local por la agenda del Estadio Azteca: estas son las implicaciones para la Liguilla

Las Águilas inviertieron la localía ante Toluca por el partido de la NFL en el Estadio Azteca y podría buscar otra sede si avanza a la final por los conciertos programados

El América Femenil enfrenta una situación que ha generado polémica antes de comenzar su participación en la Liguilla del Apertura 2026. A pesar de obtener el derecho deportivo de cerrar los cuartos de final en casa, el conjunto dirigido por Ángel Villacampa tuvo que invertir la localía de su eliminatoria frente a Toluca debido a los compromisos programados en el Estadio Azteca.

La decisión no solamente modifica las condiciones en las que las Águilas buscarán avanzar a las semifinales, sino que también genera incertidumbre sobre una posible final. El partido de la NFL que se disputará en noviembre y los conciertos programados para diciembre han complicado la disponibilidad del inmueble. Ante este panorama, la directiva azulcrema deberá contemplar alternativas si el equipo continúa avanzando en la competencia.

¿Por qué América Femenil tuvo que invertir la localía ante Toluca?

El cambio de localía fue confirmado por el América el sábado 7 de noviembre, mediante un comunicado en el que explicó que existían compromisos previamente establecidos entre la administración del Estadio Azteca y la NFL. Dichos acuerdos se concretaron antes de que la Liga MX Femenil publicara el calendario del Apertura 2026, situación que obligó a modificar el orden de los partidos. La decisión contó con la disposición de Toluca y de las autoridades de la competencia.

El principal motivo es el encuentro entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, programado para el domingo 22 de noviembre en el Estadio Azteca. Aunque el compromiso de la NFL se celebrará una semana después del partido de vuelta entre América y Toluca, los preparativos requieren disponer del inmueble con anticipación para adecuar las instalaciones, montar la infraestructura correspondiente y realizar los trabajos necesarios para recibir un partido de fútbol americano.

Por esta razón, América recibirá a Toluca este miércoles 11 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el ‘Coloso de Santa Úrsula’. La eliminatoria se definirá el domingo 15 de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio Nemesio Diez, donde las Diablas Rojas tendrán el respaldo de su público durante los últimos 90 minutos de la serie.

¿Qué tanto afecta al América no cerrar la eliminatoria en casa?

Desde el punto de vista deportivo, el cambio representa una desventaja para las Águilas. Habitualmente, cerrar como local permite conocer el marcador del encuentro de ida y disputar el partido definitivo frente a la propia afición. Ahora, el conjunto azulcrema tendrá que buscar una ventaja desde el primer compromiso y administrar el resultado en territorio mexiquense, donde Toluca intentará aprovechar su condición de local.

Sin embargo, América conserva un beneficio reglamentario importante: su posición en la fase regular. Debido a que terminó primero de su grupo y Toluca fue cuarto del suyo, el conjunto de Villacampa avanzaría a las semifinales si el marcador global termina empatado. La inversión de las sedes modifica el orden de los encuentros, pero no elimina ese criterio de desempate establecido para los cuartos de final.

La directiva también anunció una estrategia para promover la asistencia al partido de ida mediante boletos a precios especiales. Con esta medida, el América pretende contar con el respaldo de sus aficionados en el único encuentro de la serie que disputará en el Estadio Azteca. El club llega a la Liguilla con el objetivo de conseguir el bicampeonato, después de conquistar durante 2026 la Liga MX Femenil, la Concacaf W y el Campeón de Campeonas.

¿Qué pasará si América avanza a semifinales o a la final? Los eventos que complican el uso del Azteca

Los problemas de disponibilidad del Estadio Azteca podrían reaparecer si América supera la eliminatoria frente a Toluca. Las semifinales del Apertura 2026 están contempladas para los días 9 y 10 de diciembre, en los partidos de ida, y el 12 y 13 del mismo mes para las vueltas. Por ahora, no existe una confirmación oficial de que el equipo deba cambiar de sede durante esa ronda, por lo que cualquier decisión dependerá de su clasificación, la programación de los encuentros y la disponibilidad del inmueble.

El escenario se complica considerablemente en una hipotética final, porque el calendario contempla que el título se defina el 19 o 20 de diciembre. Precisamente en esas dos fechas, el cantante guatemalteco Ricardo Arjona tiene programadas presentaciones en el Estadio Azteca, como parte de su gira ‘Lo que el seco no dijo’. Esta coincidencia impediría que las Águilas utilizaran normalmente su estadio para un eventual encuentro de vuelta por el campeonato, en caso de que les correspondiera recibirlo.

Entre las alternativas que se han mencionado aparecen el Estadio Ciudad de los Deportes y el Estadio Nemesio Diez. El primero fue utilizado por América durante las obras de remodelación del Azteca, mientras que el segundo representa otra posibilidad para albergar un encuentro de las azulcremas. No obstante, ninguna de estas opciones ha sido anunciada oficialmente como sede para una eventual final, por lo que tampoco puede descartarse que la directiva examine otras soluciones.

Ante las dudas sobre los escenarios que podrían presentarse durante las siguientes rondas, Ángel Villacampa reconoció la necesidad de contar con un plan alternativo, pero dejó claro que su responsabilidad inmediata está concentrada en la eliminatoria frente a Toluca. Durante su comparecencia previa al partido de ida, el entrenador español explicó la postura que mantiene dentro del vestidor: “El tema logístico, obviamente que tendremos que tener ese plan B en caso de llegar a esas instancias, pero eso a mí realmente no me corresponde; lo que me corresponde a mí es hacer que todas mis jugadoras focalicen única y exclusivamente en Toluca, en el partido de mañana, que saquemos nuestra mejor versión y que hagamos ese gran partido que es lo que nos reclama la eliminatoria de cuartos”.

Las declaraciones de Villacampa reflejan la intención del cuerpo técnico de separar los asuntos administrativos de las exigencias deportivas. Mientras la directiva deberá resolver la disponibilidad de un estadio para una posible final, el entrenador busca que sus jugadoras mantengan la concentración en conseguir el pase a semifinales. La discusión sobre las sedes vuelve a poner sobre la mesa las dificultades de coordinación entre el calendario de la Liga MX Femenil y los eventos internacionales y musicales programados en uno de los principales recintos deportivos de México.

Por ahora, América tiene asegurado el Estadio Azteca para recibir a Toluca este miércoles, pero no existe una garantía de que pueda utilizarlo en todas las fases restantes de la Liguilla. La posibilidad de disputar una final fuera de su estadio dependerá tanto de los resultados deportivos como de las decisiones administrativas. La prioridad inmediata será aprovechar el partido de ida y conseguir un resultado que le permita llegar con ventaja a la definición del domingo en el Nemesio Diez.