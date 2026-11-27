A 10 años de la tragedia aérea del Chapecoense, repasamos qué fue de los seis sobrevivientes y las incógnitas que persisten sobre las responsabilidades y el pago de indemnizaciones

Así están actualmente los sobrevivientes | JAIME SALDARRIAGA / AFP

Este sábado 28 de noviembre de 2026 se cumplen 10 años de la tragedia aérea del Chapecoense, uno de los acontecimientos que marcaron la historia del fútbol mundial. El equipo brasileño viajaba a Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana 2016 ante Atlético Nacional, cuando el avión de la aerolínea boliviana LaMia se estrelló en las montañas de Antioquia, cerca de Medellín.

De las 77 personas que viajaban a bordo de la aeronave, 71 perdieron la vida y únicamente seis sobrevivieron. Entre las víctimas se encontraban futbolistas, integrantes del cuerpo técnico, directivos, periodistas y miembros de la tripulación. El accidente interrumpió la historia de un club que había conseguido clasificarse por primera vez a la final de una competición internacional.

La tragedia provocó muestras de solidaridad en distintas partes del mundo. Atlético Nacional solicitó a la Conmebol que reconociera al conjunto brasileño como campeón de la Copa Sudamericana 2016, petición que fue aprobada el 5 de diciembre de aquel año. Una década después, los sobrevivientes han tomado caminos diferentes, mientras que las familias de las víctimas continúan en busca de justicia.

¿Qué ha sido de los seis sobrevivientes de la tragedia del Chapecoense?

Alan Ruschel fue el único de los tres futbolistas sobrevivientes que consiguió regresar a la actividad profesional. El lateral izquierdo volvió a las canchas en agosto de 2017, durante el Trofeo Joan Gamper ante el Barcelona. Continuó su trayectoria en distintos equipos brasileños hasta anunciar su retiro en noviembre de 2026, a los 37 años, después de conseguir el ascenso a la Primera División con el Juventude.

Por su parte, Jackson Follmann sufrió la amputación de la pierna derecha como consecuencia de las lesiones que presentó tras el accidente. El exportero tuvo que abandonar su carrera deportiva y encontró nuevas oportunidades en la música, la televisión y las conferencias de superación personal. También incursionó en la escritura y presentó un libro en los días previos al décimo aniversario de la tragedia.

El caso de Hélio Neto tomó un rumbo diferente. Aunque intentó recuperar su condición física para regresar al fútbol profesional, las secuelas del accidente le impidieron continuar con su carrera. Actualmente, el exdefensa se dedica a impartir conferencias y a difundir sus creencias religiosas. En noviembre de 2026 regresó a Colombia para participar en las actividades conmemorativas.

Entre los sobrevivientes también se encuentra Ximena Suárez, auxiliar de vuelo de nacionalidad boliviana, quien enfrentó un proceso de recuperación física y emocional. De acuerdo con el periodista argentino Javier Sinay, autor del libro ‘El secreto de los sobrevivientes’, la tripulante consiguió regresar a la aviación y retomar su trabajo como sobrecargo.

La historia de Erwin Tumiri volvió a ocupar los titulares internacionales en marzo de 2021, cuando sobrevivió a un accidente de autobús en Bolivia. El técnico aeronáutico retomó su carrera en el sector de la aviación y, según los reportes disponibles de 2024, trabajaba para la Dirección General de Aeronáutica Civil de su país.

El sexto sobreviviente fue Rafael Henzel, periodista brasileño que regresó a los medios de comunicación después de recuperarse de sus lesiones. El comunicador escribió un libro sobre su experiencia y continuó con la cobertura de los partidos del Chapecoense. Sin embargo, falleció el 26 de marzo de 2019, a los 45 años, tras sufrir un infarto mientras jugaba al fútbol con sus amigos.

Los misterios sin resolver de la tragedia del Chapecoense: negligencias, indemnizaciones y responsabilidades

La investigación de la Aeronáutica Civil de Colombia determinó que el avión de LaMia se estrelló debido al agotamiento del combustible, como consecuencia de deficiencias en la planificación del vuelo y en la gestión de riesgos de la compañía. Las conclusiones de las autoridades establecieron que el accidente pudo evitarse si se hubieran respetado las medidas de seguridad aeronáutica.

Pese a que las causas del siniestro están identificadas, todavía existen interrogantes alrededor de las responsabilidades de quienes participaron en la organización y autorización del viaje. El periodista Javier Sinay dedicó una década a investigar el caso para su libro ‘El secreto de los sobrevivientes’, en el que examina las advertencias previas al despegue, las irregularidades del plan de vuelo y las condiciones en las que se contrató a la aerolínea.

Otro de los asuntos pendientes es el pago de las indemnizaciones. A diez años del accidente, las familias de las víctimas han recibido compensaciones parciales, pero todavía esperan la indemnización principal relacionada con el seguro de LaMia. Los procedimientos judiciales en diferentes países, los recursos de apelación y las disputas entre las empresas involucradas han prolongado la resolución del caso.

En noviembre de 2026, el Tribunal de Justicia de Santa Catarina informó que se abrieron 180 procesos contra el Chapecoense después de la tragedia. Aunque buena parte de estas controversias se resolvió, todavía existen procedimientos pendientes y sentencias contra distintas partes involucradas que se encuentran en etapa de apelación.

Mientras tanto, el Chapecoense continúa con su propia reconstrucción. El pasado 24 de noviembre, el club rindió homenaje a las víctimas durante su victoria por 3-0 ante Palmeiras en la Arena Condá, donde también reconoció la trayectoria de Alan Ruschel. Diez años después del accidente, cinco de los seis sobrevivientes originales siguen con vida, mientras las familias de quienes fallecieron mantienen su lucha para que se esclarezcan todas las responsabilidades y se cumplan las indemnizaciones pendientes.