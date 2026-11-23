Enrique Nieto, vicepresidente de selecciones nacionales, reveló los objetivos para esta nueva Copa del Mundo en casa

La designación de México como una de las sedes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031 representa una nueva oportunidad para consolidar al país como anfitrión de grandes eventos deportivos. Tras la confirmación de la candidatura conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, Enrique Nieto reveló que uno de los principales objetivos de la Federación Mexicana de Fútbol será conseguir al menos el doble de partidos de los que recibió el país durante el Mundial varonil de 2026.

En entrevista exclusiva con Claro Sports por W Radio, desde Zurich, Suiza, donde se celebró el Congreso Extraordinario de la FIFA, Nieto destacó la importancia de que México se convierta en anfitrión de una Copa del Mundo por cuarta ocasión, ahora con el primer torneo femenil de su historia. La edición de 2031 también marcará un precedente al contar por primera vez con 48 selecciones participantes, lo que representa una oportunidad para ampliar la presencia de partidos en territorio nacional.

“Desde la Federación siempre estaremos empujando que se tengan más. Lo que sí podemos hoy platicarles es que estaremos buscando al menos el doble o más de los partidos que tuvimos en 2026. Creo que eso es una gran noticia”, aseguró Nieto, quien explicó que la distribución de los encuentros dependerá de los criterios establecidos por la FIFA, entre ellos los horarios, los mercados y las condiciones de las sedes. También agradeció la colaboración de las federaciones de Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, así como de la Concacaf, durante el proceso de candidatura.

¿Cuántos estadios y partidos tendrá México en el Mundial Femenil 2031?

Uno de los aspectos que más interés genera es la cantidad de ciudades mexicanas que recibirán encuentros del certamen. Enrique Nieto confirmó que la candidatura contempla siete estadios distribuidos en seis ciudades: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Torreón, Querétaro y Pachuca. Estas instalaciones forman parte del expediente presentado ante la FIFA y serán sometidas a un proceso de inspección durante 2027. Aunque existe la posibilidad de incorporar nuevos inmuebles en el futuro, por ahora no se contempla ninguna sede adicional.

Respecto a la posibilidad de que México reciba alrededor de 28 partidos, incluidos encuentros de eliminación directa, semifinales o incluso la final, Nieto evitó confirmar una cifra o comprometer alguna instancia del torneo. Explicó que la FIFA tendrá la última palabra después de evaluar las instalaciones y los distintos factores organizativos. “¿Por qué no? México lo demostró, demostró en las calles en 2026 y es algo que queremos que se vuelva a repetir en 2031”, expresó. También señaló que las primeras decisiones sobre las sedes y la distribución de encuentros podrían conocerse después del Mundial Femenil de Brasil 2027.

La Selección Mexicana y la Liga MX Femenil, fundamentales para el proyecto de 2031

Más allá de la organización, la Federación Mexicana de Fútbol considera que el Mundial de 2031 debe convertirse en un impulso para el desarrollo de las selecciones femeniles. En ese sentido, Nieto destacó la importancia de conseguir la clasificación a Brasil 2027 como parte del proceso deportivo. Reconoció que México enfrenta una competencia exigente dentro de la Concacaf, especialmente por la presencia de Estados Unidos y Canadá, además del crecimiento de selecciones como Jamaica, Costa Rica y Haití. El objetivo es mantener una preparación constante durante los próximos cinco años para llegar al Mundial en casa con un equipo competitivo.

Otro de los pilares del proyecto será la Liga MX Femenil, que cumplirá diez años en 2027. Nieto reconoció la inversión de los clubes y su contribución al desarrollo de futbolistas que posteriormente integran las selecciones nacionales. Destacó que las categorías Sub 17 y Sub 20 ya cuentan con jugadoras que acumulan minutos en Primera División, una situación que favorece su formación. “La selección se acaba beneficiando de toda esa infraestructura que hay en Liga MX Femenil y por eso estaremos eternamente agradecidos con los clubes”, explicó. Además, subrayó la necesidad de fortalecer las plataformas de formación desde las categorías infantiles.

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¿Qué legado busca dejar el Mundial Femenil 2031 en México?

Para Enrique Nieto, el verdadero impacto del Mundial Femenil 2031 deberá medirse en las oportunidades que genere para las nuevas generaciones de futbolistas mexicanas. El proyecto contempla fortalecer las estructuras de formación y crear espacios para que más niñas puedan practicar fútbol y aspirar a convertirse en profesionales. En ese sentido, mencionó a figuras como Charlyn Corral y Jacqueline Ovalle como referentes para las jóvenes que sueñan con llegar a la Liga MX Femenil, competir en el extranjero o representar a México. También destacó que esta responsabilidad involucra a clubes, directivos, medios de comunicación, jugadoras y aficionados.

Finalmente, Nieto expresó su deseo de que México repita en 2031 el ambiente que se vivió durante el Mundial de 2026, con una afición involucrada dentro y fuera de los estadios. Consideró que la experiencia organizativa del país será una de sus principales fortalezas y que el reto será incrementar la conexión del público con el fútbol femenil. “Queremos volver a vivir un Mundial como lo que vivimos en 2026, con la gente saliendo a las calles en todas las ciudades, no solo en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey”, concluyó, convencido de que el torneo puede convertirse en un punto de partida para el crecimiento de esta disciplina en México