Se juega la jornada 22 de la competencia, la decisiva.

Los escudos de los 12 clubes de la Liga Mayor.

Este sábado 28 de noviembre se juega la última fecha de la fase regular del torneo Apertura de Guatemala. De acuerdo a la IA, Antigua y Municipal se clasificarán directamente en semifinales; a Xelajú, Mixco, Guastatoya y Cobán Imperial en cuartos.

Antigua tiene muchas posibilidades de asegurar su lugar ante Mixco. Juega como local y un empate le alcanza para llegar a 41 puntos, garantizar el liderato y avanzar directamente. Mi impresión es que conseguirá al menos ese punto, aunque Mixco también necesita ganar para aspirar al segundo puesto.

El calendario favorece a Municipal en la disputa con Xelajú y Mixco. Los tres tienen 37 puntos, pero los escarlatas visitan al último, Suchitepéquez. Xelajú enfrenta fuera de casa a un Comunicaciones obligado a ganar, mientras que Mixco visita al líder. Mi escenario más probable es una victoria de Municipal y que sus dos competidores dejen puntos.

Eso sí: si Xelajú gana, será muy difícil que Municipal le quite el segundo lugar. Los superchivos tienen +17 de diferencia de gol y los rojos +12. Si ambos vencen, Municipal necesitaría ganar por un margen seis goles mayor que Xelajú para superarlo en ese criterio; si recorta exactamente cinco, habría que revisar el siguiente desempate.

Guastatoya ya está clasificado y lo veo jugando cuartos. Tiene 34 puntos y podría alcanzar a alguno de los equipos con 37, pero su diferencia de +4 hace extremadamente difícil que llegue al segundo puesto. Su visita a San Pedro, sin embargo, será decisiva para definir al sexto clasificado.

Para ese último boleto, mi apuesta es Cobán Imperial, aunque con menos certeza. Visita a un Aurora eliminado y llega con dos victorias consecutivas en la tabla que compartiste. San Pedro depende de sí mismo, pero recibe a un Guastatoya que viene de golear a Comunicaciones. Imagino a Cobán ganando y a San Pedro dejando puntos; si los pedrenses vencen, clasifican sin importar los demás resultados.

Marquense es la otra amenaza seria: visita a Malacateco, que acumula cinco derrotas. Si Marquense y Cobán ganan y San Pedro no, ambos llegarían a 31 puntos; Cobán parte con seis goles de ventaja sobre Marquense en la diferencia de gol. Comunicaciones necesita una combinación mucho más difícil: vencer a Xelajú, que San Pedro pierda, que Cobán y Marquense no ganen y recuperar la desventaja de cinco goles respecto de los pedrenses.

La clave de mi pronóstico es esta: Municipal tiene el rival más accesible para alcanzar las semifinales, y Cobán combina una buena racha con un partido favorable para entrar sexto. Xelajú y San Pedro, en cambio, tienen la ventaja de defender sus posiciones: si ganan, estarán muy cerca de hacer valer esa ventaja —y San Pedro asegurará su boleto—.

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