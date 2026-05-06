Caos en América previo a las semifinales: poco descanso entre partidos y rumores de que Ángel Villacampa saldría

Nancy Antonio habla sobre la programación de los partidos de la Liguilla y las especulaciones alrededor del entrenador del América

América enfrentará al Toluca en las semifinales de la Liga MX femenil, pero la polémica se hizo presente porque el partido de vuelta se jugará con menos de 72 horas de descanso.

Esa polémica calendarización ha generado molestia en el equipo azulcrema porque no cumple el reglamento de la Liga MX femenil.

“De las 72 horas, qué más nos gustaría que se cumplieran. Tenemos que adaptarnos, descansar y dar un plus como jugadoras. Saber que si es menos tiempo, tienes que enfocar mucho más tu rendimiento y mejora. Afortunadamente tenemos personal que nos ayuda mucho, el área médica y de recuperación que nos hace estar preparadas para cada partido”, declaró en rueda de prensa Nancy Alonso.

Las Águilas parten como favoritas al ser las líderes de la fase regular, mientras que el Toluca calificó por primera vez a las semifinales, aunque hay rumores que podrían afectar al equipo, ya que Ángel Villacampa está en rumores de volver a España.

El Atlético de Madrid estaría interesando en el todavía técnico del América, pero el plantel sigue enfocado en el título del Clausura 2026.

“No tengo claro si esta noticia sea verdad o no. Nosotras estamos contentas con Villacampa. El enfoque que debemos tener es la semifinal. Él ahora está con nosotras y trabajamos juntos para tener el pase a la final”, concluyó Nancy Alonso.

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