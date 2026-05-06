Chivas da marcha atrás y acata ultimátum de la selección mexicana

Chivas respetará los acuerdos con el Tri y no frenará el sueño mundialista de sus jugadores tras la polémica por Toluca y el ultimátum de la selección mexicana

Los seleccionados rojiblancos van camino al CAR | Imago7

El Club Deportivo Guadalajara rompió el silencio en medio del revuelo generado por la concentración de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026. La postura rojiblanca llegó después de la controversia por el caso Toluca, luego de que Alexis Vega y Jesús Gallardo permanecieran con los Diablos para el partido de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup ante LAFC, pese al calendario de concentración previamente establecido con el Tricolor.

La tensión aumentó después del ultimátum lanzado por la selección mexicana, que advirtió que cualquier jugador convocado por Javier Aguirre que no se presentara este miércoles 6 de mayo a las 20:00 horas en el Centro de Alto Rendimiento quedaría fuera de la Copa del Mundo 2026. En ese contexto, Chivas emitió un comunicado para fijar su postura ante su afición y la opinión pública.

Chivas pide respeto a los acuerdos tras el caso Toluca

En su comunicado, el Guadalajara aseguró que está enterado de que “se respetarán los acuerdos que se tomaron meses atrás”, luego del posicionamiento emitido por la Presidencia del club. Con esa frase, la institución rojiblanca buscó dejar claro que su inconformidad no está relacionada con la selección mexicana como proyecto, sino con la forma en la que se aplicaron los criterios tras lo ocurrido con Toluca.

La polémica nació cuando los Diablos Rojos recibieron autorización para contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo en la vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup, pese a que ambos formaban parte del grupo considerado por Javier Aguirre para iniciar la concentración mundialista. La situación abrió un debate entre clubes, selección y aficionados sobre si todos los equipos recibían las mismas condiciones en plena competencia.

Chivas fue uno de los clubes más afectados por la convocatoria del Tricolor, con varios jugadores llamados a la concentración en una etapa decisiva de la Liguilla. En ese escenario, el club remarcó que “respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026”, una frase que matiza su postura: el Rebaño no se opone al llamado de sus futbolistas, pero sí pide que los acuerdos se cumplan bajo los mismos criterios.

El comunicado también precisó que Guadalajara no será “un factor que trunque” esa posibilidad mundialista, por lo que sus jugadores se presentarán “a la concentración en tiempo y forma”. Con ello, el club evita poner a sus futbolistas en medio de una decisión que podría afectar su sueño mundialista, especialmente después de que la selección mexicana endureciera su postura con la advertencia de dejarlos fuera si no reportaban al CAR.

El Rebaño cierra filas antes de la vuelta ante Tigres

El último tramo del mensaje rojiblanco tuvo un tono interno y de unidad, al dirigirse directamente a jugadores, cuerpo técnico y directiva. “Confiamos en que la unión que ha mostrado la afición en las últimas horas se verá reflejada para hacer pesar el Estadio Akron”, publicó Chivas, con la mirada puesta en su compromiso de Liguilla.

El mensaje llega en un momento de presión deportiva e institucional para Guadalajara, que deberá encarar la fase final del Clausura 2026 con bajas sensibles por la concentración de la selección mexicana. En la lista de jugadores de Chivas llamados por el Tricolor aparecen Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

Mientras Chivas intentó cerrar el capítulo con un mensaje de respaldo a sus seleccionados, Javier Aguirre sostuvo que el pacto entre clubes y selección mexicana no se ha roto. El técnico del Tricolor agradeció el apoyo de los equipos de la Liga MX y recalcó que el proyecto mundialista fue presentado con anticipación, aprobado y sostenido con el respaldo de los clubes.

Aguirre también fue tajante al señalar que “el comunicado es muy claro” y que no habría flexibilidad para quienes no acudieran a la concentración, una postura que elevó el tono de una discusión que ya había escalado por el permiso otorgado a Toluca. Aun así, el entrenador insistió en que todos están “en el mismo barco” rumbo al Mundial 2026.

Con su comunicado, Chivas buscó enviar dos mensajes al mismo tiempo: respetar el sueño mundialista de sus futbolistas y defender la igualdad de condiciones entre los clubes. La polémica dejó expuesta la tensión entre la preparación de la selección mexicana y los intereses deportivos de los equipos que aún compiten, pero el Rebaño eligió cerrar filas, cumplir con la concentración y trasladar el foco al Estadio Akron.

Ahora, la respuesta deberá llegar en la cancha. Sin varios de sus seleccionados y con la afición como punto de apoyo, Guadalajara intentará transformar el revuelo de las últimas horas en una muestra de unidad para su compromiso de Liguilla, justo cuando el club necesita que el discurso del comunicado se refleje en el ambiente, en el vestidor y en la tribuna.

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