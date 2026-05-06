Bayern Munich vs PSG: problemas en el interior del metro rumbo al estadio

Champions League: criterios de desempate

El PSG llega con ventaja de 5-4 en el marcador global tras la ida, por lo que un empate o una victoria en el Allianz Arena le dará el pase a la final de la Champions League. El Bayern Munich necesita ganar por dos o más goles para clasificar en tiempo regular.

Si el Bayern gana por un gol de diferencia, la eliminatoria quedará empatada en el global y se disputarán tiempos extra. En caso de que la igualdad se mantenga después de los 30 minutos adicionales, el finalista se definirá en tanda de penales.

La regla del gol de visitante ya no existe en la Champions League, por lo que los goles marcados fuera de casa no tienen valor extra. Bajo ese escenario, la serie se decide únicamente por el marcador global, tiempo extra y penales si son necesarios.