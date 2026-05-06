Bayern Munich vs PSG: problemas en el interior del metro rumbo al estadio
Dos de los mejores equipos del mundo se ven las caras buscando el último boleto para la Gran Final de la Champions
Solo segundos nos separan de la historia
Estamos a pocos minutos de que se de el silbatazo inicial y cada instante se enciende más el ambiente en el estadio en una noche que pinta para ser histórica tras lo visto por ambos equipos en el choque de ida hace una semana en el Parque de los Principes. La emoción se siente para una nueva cita con la UEFA Champions League.
Bayern necesita los goles de Kane
Esta nochje es clave para el equipo alemán y muchas de sus esperanzas de poder remontar la serie ante el PSG caen en la responsabilidad goleadora de Harry Kane, quien es uno de los mejores goleadores del mundo y en la conversación por ser el Balón de Oro.
Ambientazo en Alemania
A poco más de media hora para el silbatazo inicial, las tribunas ya lucen repletas y está asegurado un ambientazo para el duelo entre el Bayern y el PSG.
Ya calientan ambos equipos
Los jugadores de los dos equipos ya se encuentran sobre el terreno de juego realizando los últimos ejercicios de calentamiento previo al arranque de este que es uno de los juegos más esperados del año por la calidad de ambas instituciones y por la instacia en la que se da.
La orejona está presente
El emblemático trofeo que se le entrega al campeón de la UEFA Champions League está presente en el inmueble alemán, en donde tanto Bayern como PSG lucharán para estar más cerca de levantarlo a finales de este mes de mayo.
Toda la fe en Lucho
Uno de los grandes atractivos que ha dejado esta serie es ver al atacante colombiano Luis Díaz, quien no ha quedado a deber y esta noche en Europa deberá de hacerse pesar y convertirse en una pieza clave buscando el pase a la última instancia del torneo de clubes más importante del planeta.
Concentración absoluta
Así fue la llegada de los jugadores del Bayern Munich a su estadio, en donde buscarán remontar este miércoles y acceder a una nueva final de la UEFA Champions League, en donde ya espera al Arsenal al ganador de esta serie.
Muller le manda un mensaje a la afición
Uno de los simbolos modernos de este Bayern, tomó las redes sociales para mandarle un mensaje directo a la afición bávara, pidiendo que alienten con todo y sean claves en la búsqueda por ese ansiado boleto a la gran final: “¡Hagan de esta noche la mejor atmósfera de fútbol que jamás haya existido!”.
Alineaciones confirmada del Bayern Munich vs PSG
El Bayern Munich no hace grandes cambios respecto al primer partido de la serie. Vincent Kompany apuesta por una estructura que le permita presionar desde campo rival, sostener el mediocampo y buscar a Harry Kane como referencia de ataque.
Bayern Munich: Manuel Neuer, Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz y Harry Kane.
El PSG mantiene la base que le dio resultado en la ida. Luis Enrique vuelve a utilizar un 4-3-3, con posesión, salida rápida por los costados y movilidad en ataque para intentar aprovechar los espacios que deje el Bayern en su necesidad de remontar.
PSG: Matvey Safonov, Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.
Problemas en el camino al estadio
Hay problemas en el interior del metro rumbo al estadio y los aficionados son desalojados de emergencia. Muchos tendrán que caminar para encontrar su camino al inmueble de la capital alemana.
Champions League: criterios de desempate
El PSG llega con ventaja de 5-4 en el marcador global tras la ida, por lo que un empate o una victoria en el Allianz Arena le dará el pase a la final de la Champions League. El Bayern Munich necesita ganar por dos o más goles para clasificar en tiempo regular.
Si el Bayern gana por un gol de diferencia, la eliminatoria quedará empatada en el global y se disputarán tiempos extra. En caso de que la igualdad se mantenga después de los 30 minutos adicionales, el finalista se definirá en tanda de penales.
La regla del gol de visitante ya no existe en la Champions League, por lo que los goles marcados fuera de casa no tienen valor extra. Bajo ese escenario, la serie se decide únicamente por el marcador global, tiempo extra y penales si son necesarios.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver las semifinales de la Champions League?
Para México, la transmisión del Bayern Munich vs PSG estará disponible a través de Fox One. Además, en Claro Sports se podrá seguir la cobertura minuto a minuto con todas las acciones del partido, estadísticas en tiempo real, jugadas clave y la información más relevante de la semifinal.
En Centroamérica, el encuentro se podrá ver por ESPN y Disney+. En Estados Unidos, las opciones de transmisión incluyen CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN y Univisión. Para Colombia, el partido estará disponible en ESPN y Disney+, mientras que en Argentina se podrá seguir por ESPN, Fox Sports y Disney+.
¿A qué hora juegan Bayern Munich vs PSG hoy 6 de mayo en la Champions League?
El partido entre Bayern Munich y PSG se disputará este miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena, casa del conjunto alemán, como parte de la semifinal de vuelta de la Champions League 2026. El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.
En otros países, el horario será el siguiente: Centroamérica también lo podrá seguir a las 13:00 horas; Colombia a las 14:00 horas; Estados Unidos a las 15:00 horas del Este y 12:00 horas del Pacífico; mientras que en Argentina el balón rodará a las 16:00 horas.
¡Bienvenidos a este partidazo!
El Bayern Munich y el PSG llegan al Allianz Arena con una eliminatoria encendida, después de un partido de ida que terminó 5-4 a favor del conjunto francés y dejó todo abierto para la vuelta de semifinales de la Champions League 2026. La serie mantiene el suspenso al máximo, con un Bayern obligado a remontar en casa y un Paris Saint-Germain que intentará defender su ventaja para acercarse al bicampeonato europeo.
El duelo de este miércoles 6 de mayo apunta a ser uno de los más atractivos de la temporada, no solo por el marcador global, sino por el perfil ofensivo de ambos equipos. El Bayern necesita imponerse por diferencia de dos goles para avanzar sin tiempo extra, mientras que una victoria por uno mandaría la eliminatoria al alargue. El PSG, por su parte, clasificará con triunfo o empate en Múnich.