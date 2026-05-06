Braulio Luna critica a Pumas tras dejar escapar ventaja ante América

Braulio Luna y Oribe Peralta analizaron el empate entre Pumas y América en la ida de cuartos

El empate en el partido de ida de los cuartos de final entre América y Pumas sigue dejando reacciones en especial por lo cerrado que quedó el marcador. Para Braulio Luna, el conjunto universitario dejó escapar una oportunidad importante al no sostener la ventaja obtenida durante el encuentro, situación que podría pesar de cara a la vuelta en Ciudad Universitaria.

El exfutbolista señaló a los medios en un evento de la selección mexicana, que Pumas tenía controlado el partido con una diferencia favorable en el marcador, pero permitió la reacción azulcrema en la recta final. “Creo que dejan ir una oportunidad enorme de un 3-1 a que te quedes 3-3. No le puedes dar vida al América de esa manera”, comentó.

Luna también consideró que el equipo dirigido por Efraín Juárez desperdició una ventaja importante ante un rival con experiencia en fases definitivas. “Hoy por hoy, Pumas tiene todo para ser uno de los candidatos principales junto con Tigres al título y creo que sí desperdiciaron esta primera vuelta”, afirmó.

Además, reconoció que el escenario para la vuelta será complicado para los universitarios, pese a jugar en casa. “No va a ser nada fácil vencer al América en Ciudad Universitaria. Le diste vida a un equipo que tiene mucha jerarquía”, agregó.

En la misma línea se expresó Oribe Peralta, quien aseguró que América cuenta con futbolistas experimentados. “El América tiene jugadores que han sido campeones y eso te da un plus”, señaló.

Peralta apuntó directamente a los errores cometidos por Pumas durante el partido y aseguró que esas decisiones permitieron que América regresara a la eliminatoria. “Tienes que matarlo. Tienes que no dejar que se levante de un tres a uno. Fueron equivocaciones de los jugadores de Pumas porque se pusieron en esa circunstancia”, explicó.

El exdelantero también coincidió en que la serie sigue abierta y que el conjunto azulcrema llega fortalecido tras la reacción en el marcador. “No va a ser nada fácil para Pumas en CU. Creo que el América, cuando lo dejas vivir, es un equipo muy peligroso”, comentó.

Por otro lado, Braulio Luna también habló sobre la polémica relacionada con la supuesta alineación indebida del América. El exjugador consideró que el caso nunca estuvo realmente en riesgo de provocar una sanción deportiva para el conjunto azulcrema. “Ya está resuelta y nunca lo vi en riesgo. Todo esto estuvo respaldado por la quinteta arbitral. Las consecuencias están ahí, pero para los árbitros no, porque ellos fueron los que permitieron este tipo de situaciones”, concluyó.

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