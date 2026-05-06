Mixco vs Municipal, en vivo Liga de Guatemala 2026: partido de ida de las semifinales

Sigue el minuto a minuto del partido entre Mixco y Municipal por la ida de las semifinales del Torneo Clausura de Guatemala.

Mixco Municipal, Liga Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del inicio de las semifinales del Clausura 2026! Deportivo Mixco recibe a CSD Municipal en el estadio Santo Domingo de Guzmán, en un cruce que abre la serie con altas expectativas. Los locales buscarán hacerse fuertes en casa, mientras que los rojos llegan como uno de los equipos más regulares del torneo. El primer capítulo puede marcar el rumbo hacia la final.

Mixco alcanzó esta instancia tras una clasificación cargada de emoción. El equipo dirigido por Fabricio Benítez perdió 2-0 en la ida ante Cobán Imperial, pero en la vuelta logró revertir la serie con goles de José Bolaños y Manuel Moreno en los minutos finales del primer tiempo. El resultado le permitió avanzar por su posición en la tabla.

Por su parte, Municipal confirmó su candidatura con una serie controlada frente a Deportivo Guastatoya. El conjunto dirigido por Mario Acevedo se impuso 1-0 como visitante y luego aseguró la clasificación con un 2-0 en casa, con tantos de Jefry Bantes y Alejandro Cabeza. Ahora afronta un duelo ante un rival en crecimiento, donde cada detalle puede ser determinante.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mixco vs Municipal hoy miércoles 6 de mayo de 2026?

El encuentro entre Mixco y Municipal está programado para el miércoles 6 de mayo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mixco vs Municipal para la ida de las semifinales, al momento

Mixco no podrá contar con Óscar González, expulsado en el partido ante Cobán Imperial, mientras que Municipal no cuenta con futbolistas suspendidos para este duelo de ida de las semifinales de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Mixco : Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Nixson Flores, Facundo González, Jeshua Urizar; Kener Lemus, Christian Ojeda, Yonathan Pozuelos; Kennedy Rocha, Eliser Quiñones y Nicolás Martínez. DT : Fabricio Benítez.

: Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Nixson Flores, Facundo González, Jeshua Urizar; Kener Lemus, Christian Ojeda, Yonathan Pozuelos; Kennedy Rocha, Eliser Quiñones y Nicolás Martínez. : Fabricio Benítez. Municipal: Braulio Linares; César Calderón, Nicolás Samayoa, José Mena, Aubrey David; Rodrigo Saravia, Jonathan Franco; Cristian Hernández, Pedro Altán, John Méndez; y Jefry Bantes. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes del Mixco vs Municipal y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Municipal:

26 de abril de 2026 | Municipal 3-0 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 4 de marzo de 2026 | Mixco 1-0 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 9 de noviembre de 2025 | Mixco 1-0 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de septiembre de 2025 | Municipal 3-1 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 4 de mayo de 2025 | Municipal 4-0 Mixco | Torneo Clausura 2025

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