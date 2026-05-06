Oribe Peralta y Braulio Luna critican al Toluca por el ‘incendio’ que ocasionaron en la selección

Los ex jugadores, mundialistas durante sus carreras, hablan de la polémica alrededor de Toluca y Chivas

Las últimas 24 horas han sido caóticas alrededor de la selección mexicana y el balompié azteca en general. Las palabras de Antonio Mohamed sobre la posibilidad de tener a Alexis Vega y Jesús Gallardo para la Concachampions, seguido por la reacción de las Chivas, ha generado dudas sobre si los jugadores que están en la lista mundialista podrán jugar con sus clubes en sus siguientes compromisos.

Sobre este tema, hablaron el miércoles Oribe Peralta y Braulio Luna durante un evento publicitario, en el que consideran que los jugadores son los perjudicados.

“Son los dueños los que llegan a estos acuerdos y entre ellos se debe solucionar todo. Te puedo decir que a lo mejor el Turco, de una manera que no estoy de acuerdo, prende la mecha, pero para eso está Don Valentín, está toda la directiva para apagar este tipo de incendios que no nos llevan a nada. Ahorita escuchaba que si la concentración es larga, es malo; que si la concentración es corta, es malo. Entonces tenemos que saber que estamos a la vuelta de la esquina de un Mundial y tenemos que mediar un poquito más las cosas, tanto de ese lado como de este. Hoy incendiar todo el tema, para mí, no es benéfico en absoluto“, declaró Braulio Luna.

“El jugador queda en medio de una disputa y al final son los menos culpables de todo esto, pero no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Lo que sí es que te puedo decir que para un jugador estar en un Mundial, tanto representar a tu equipo y estar ante la posibilidad de de acceder a una final, es algo muy importante y y no lo puedes obligar a decidir entre una y otra”, agregó el mundialista en 1998 y 2002.

Opinión que comparte Oribe Peralta, quien considera que la concentración puede ayudar a la selección en la justa mundialista.

“El jugador queda en medio de una disputa y al final son los menos culpables de todo esto, pero no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Lo que sí es que te puedo decir que para un jugador estar en un Mundial, tanto representar a tu equipo y estar ante la posibilidad de acceder a una final, es algo muy importante y no lo puedes obligar a decidir entre una y otra“.

Oribe también aseguró que es benéfico para el jugador tener una concentración larga: “Claro que sirve. Mientras más compaginado estés con tus compañeros, mientras más los conozcas fuera de la cancha, vas a tener mejores conexiones dentro de la cancha. Entonces creo que sirve si lo aplicas de buena manera y eso depende de cada jugador”.

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