Pachuca firma la remonta ante Chivas y avanza a semifinales de la Liga MX Femenil

Las Tuzas hicieron valer su condición de local y sostuvieron una propuesta ofensiva desde los primeros minutos

Jugadoras de Pachuca en festejo tras anotación | Imago7

Pachuca consiguió su boleto a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil tras vencer 2-0 a Chivas en el partido de vuelta, resultado con el que logró darle la vuelta a la eliminatoria y cerrar la serie con marcador global de 3-2. Las Tuzas hicieron valer su condición de local y sostuvieron una propuesta ofensiva desde los primeros minutos.

El equipo hidalguense necesitaba reaccionar después del resultado adverso en la ida, por lo que salió con la intención de instalarse en campo rival. La presión tuvo recompensa cuando Natalia Mauleón apareció dentro del área para rematar un servicio preciso y vencer a Blanca Félix con un disparo cruzado, tanto que igualó el marcador global y cambió el desarrollo de la serie.

Chivas resistió varios tramos del partido gracias a las intervenciones de su portera, quien evitó que la diferencia aumentara antes del descanso. Félix respondió en momentos clave ante los intentos de Pachuca, manteniendo a las rojiblancas con posibilidades de competir por el pase.

En la segunda mitad, las Tuzas mantuvieron la iniciativa y volvieron a acercarse al segundo gol. Paola García tuvo una oportunidad clara con un remate de cabeza, pero Félix apareció a ras de césped para impedir la anotación. La guardameta de Chivas sostuvo a su equipo ante una ofensiva que encontró espacios por los costados y centros al área.

Charlyn Corral también tuvo una opción importante tras un centro de Kenti Robles, pero su cabezazo fue detenido nuevamente por la arquera rojiblanca. El partido entró en una etapa de tensión, con Pachuca buscando el gol de la clasificación y Chivas tratando de llevar la eliminatoria hasta el final con vida.

La definición llegó por medio de Corral, quien tomó el balón y sacó un disparo colocado al ángulo para superar a Félix. El gol de la atacante sentenció el 2-0 en el partido y el 3-2 en el global, resultado que confirmó la remontada de Pachuca en una serie que exigió precisión en el cierre.

Con este triunfo, Pachuca se instala en las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y mantiene su camino en la pelea por el título. Chivas quedó eliminado después de una eliminatoria en la que defendió su ventaja inicial, pero no logró sostenerla ante la reacción de las Tuzas en el partido de vuelta.

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