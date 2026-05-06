¡Torito está de vuelta! Así entrenan Isaac del Toro y Tadej Pogacar rumbo al Tour de Francia 2026

El mexicano está recuperado y se luce con caballitos en el país europeo al ritmo de Peso Pluma

Isaac del Toro volvió a subirse a la bicicleta. El mexicano reapareció entrenando con Tadej Pogacar, en una imagen que ilusiona al UAE Team Emirates rumbo al Tour de Francia 2026, donde el de Ensenada, Baja California hará su debut y en el que ambos buscarán llevar al equipo a lo más alto de la clasificación general.

Después de varias semanas de recuperación, el ciclista mexicano fue captado junto al campeón esloveno reconociendo parte de la etapa 14 de la Grande Boucle, una de las jornadas de montaña más exigentes de la edición 2026. El video tomó fuerza al ser compartido en la cuenta de Instagram de ambos pedalistas, ascendiendo el Grand Ballon, uno de los puertos más importantes del recorrido. Además de la característica musica de fondo, con la canción de Peso Pluma, ‘Durango’.

La presencia de Del Toro junto a Pogacar representa una noticia importante para el UAE Team Emirates, especialmente después del nivel que ambos mostraron durante la primera parte de la temporada. Mientras el esloveno dominó las clásicas europeas, el mexicano confirmó su crecimiento dentro del pelotón internacional con actuaciones que lo colocaron como una de las revelaciones del año.

Pogacar llega después de conquistar Strade Bianche, Milano-Sanremo, Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja y el Tour de Romandía, además de varias victorias de etapa. Del Toro, por su parte, ganó el UAE Tour y también se llevó la clasificación general de Tirreno-Adriático antes de que una lesión frenara momentáneamente su calendario.

Isaac del Toro y Tadej Pogacar en Francia | @isaac_deltoro_romero1

¿Por qué Isaac del Toro estuvo en recuperación?

El mexicano sufrió una caída durante la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco 2026, disputada en Basauri sobre un recorrido de 152.8 kilómetros. El accidente ocurrió a 88 kilómetros de la meta y obligó al ciclista del UAE Team Emirates a abandonar la competencia, en lo que representó su primer retiro en una prueba por etapas.

Aunque no hubo imágenes claras del incidente debido a la falta de cobertura televisiva en esa zona del recorrido, posteriormente se observó a Del Toro caminando con dificultades y con visibles heridas en la pierna derecha y el glúteo. Minutos más tarde, el director deportivo Joxean Fernández ‘Matxín’ habló con él antes de tomar la decisión de abandonar la carrera.

Horas después, el UAE Team Emirates confirmó el diagnóstico médico: Isaac del Toro sufrió una rotura en el músculo del muslo derecho, además de varias rapaduras provocadas por la caída. La lesión también provocó que el mexicano se perdiera las Clásicas de las Ardenas, uno de sus principales objetivos de la primavera europea.

Ahora, con el regreso a los entrenamientos junto a Pogacar, Del Toro empieza una nueva etapa en la temporada. El mexicano correrá en junio el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, que se llevará a cabo del 7 al 14 de junio, mientras que el esloveno disputará el Tour de Suiza antes de reencontrarse en el Tour de Francia. Dentro del UAE Team Emirates tienen claro el objetivo: pelear nuevamente por el maillot amarillo, esta vez con un Isaac del Toro recuperado y listo para acompañar a Pogacar en la carrera más importante del ciclismo mundial.

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