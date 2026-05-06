Selección mexicana en vivo: reacciones y noticias de hoy, miércoles 6 de mayo

Conflicto entre Chivas y selección mexicana por permisos a Toluca

La selección mexicana y el caos de la concentración mundialista | Imago 7

¿Qué está pasando en la selección mexicana?

A un día de que iniciara a la concentración rumbo al proceso final hacia la Copa del Mundo de 2026, la planificación de la selección mexicana sufrió un cambio inesperado. Los jugadores de Toluca, Alexis Vega y Jesús Gallardo, fueron autorizados para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup ante LAFC, pese a que debían reportar con el combinado nacional tras un periodo de descanso.

La decisión rompe con el acuerdo establecido previamente entre la Federación Mexicana de Fútbol, la selección nacional y los clubes, el cual indicaba que los futbolistas convocados solo podían participar hasta la fase regular de la Liga MX y, en el caso de torneos internacionales, únicamente en los partidos de ida de semifinales. Incluso el técnico Javier Aguirre había confirmado el pasado mes de febrero que los jugadores no disputarían los encuentros de vuelta, ya que la prioridad era la concentración en el Centro de Alto Rendimiento.

Este cambio ha generado cuestionamientos sobre la coordinación entre clubes y selección en un momento clave del proceso mundialista. La situación también abre la puerta a que otros equipos busquen condiciones similares para contar con sus jugadores convocados, lo que podría impactar directamente en la Liguilla y en la preparación del equipo nacional rumbo a 2026.

El caso generó una reacción inmediata desde Guadalajara. Amaury Vergara, presidente de Chivas, cuestionó públicamente el cumplimiento del acuerdo y pidió que se respetaran las condiciones pactadas. El dirigente instruyó a la dirección deportiva del club para que sus jugadores convocados regresaran a la disciplina del equipo, en un contexto donde el conjunto tapatío cuenta con varios seleccionados y se encuentra en plena disputa de la Liguilla, lo que podría escalar el conflicto entre clubes y selección.

Selección mexicana rompe acuerdo con la Liga MX | Imago7/Pressport

Caos en la selección mexicana: Toluca y Chivas en conflicto

La selección mexicana, cuyo proceso rumbo al Mundial 2026, vuelve a encender la polémica a pocas horas del inicio de su concentración. La decisión de permitir que Alexis Vega y Jesús Gallardo disputen también el partido de vuelta de semifinales de la Concacaf Champions Cup con Toluca FC ha generado ruido, al romper con el plan inicial establecido entre la Federación Mexicana de Fútbol, el cuerpo técnico y los clubes.

Ambos jugadores habían sido considerados dentro de la concentración extendida que encabeza Javier Aguirre, la cual contemplaba su incorporación al Centro de Alto Rendimiento. Sin embargo, el cambio de último momento para que permanezcan con Toluca de cara al duelo ante Los Angeles FC ha modificado el calendario previsto y abierto el debate los acuerdos institucionales.

La situación no pasó desapercibida y provocó una reacción inmediata de Amaury Vergara, presidente de Chivas de Guadalajara, quien cuestionó públicamente la decisión al recordar que existía un acuerdo claro desde meses atrás sobre la disponibilidad de los seleccionados.

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