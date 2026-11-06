Gerardo Espinoza hace autocrítica con Puebla: “Simplemente fracasamos” y ya piensa en el próximo torneo

El técnico explicó las bajas que afectaron a La Franja, habló de los refuerzos que busca y destacó a los jóvenes mexicanos que ya brillan en Europa

Gerardo Espinoza revela qué falló en Puebla y cómo planea reconstruir. Imago 7

Puebla ya quedó fuera de la pelea por la Liguilla del Apertura 2026, pero Gerardo Espinoza no quiere que el equipo baje el ritmo en el cierre del campeonato. La Franja todavía tiene dos partidos por disputar, ante Querétaro y Atlético de San Luis, y el técnico ya trabaja en los objetivos que quedan por cumplir y en la construcción del siguiente proyecto.

Espinoza reconoció que la eliminación representa un golpe para el plantel, sobre todo porque Puebla llegó a la recta final con posibilidades de clasificarse. “El golpe de vernos fuera de una Liguilla cuando el equipo venía peleando bastante bien no ha sido sencillo”, explicó en entrevista con Claro Sports.

Aunque la clasificación ya no es posible, el entrenador considera que todavía existen motivos para competir. “Necesitamos prepararnos de la mejor forma posible”, señaló, con la intención de sumar en los últimos encuentros, superar la barrera de los 20 puntos y terminar en una mejor posición.

Gerardo Espinoza: “Simplemente fracasamos” en el objetivo de clasificar

El técnico fue autocrítico al evaluar el Apertura 2026 y reconoció que el principal objetivo deportivo no se consiguió. “Si es simplemente un objetivo como calificar, bueno, simplemente fracasamos en ese sentido”, afirmó Espinoza, aunque aclaró que la evaluación del proyecto debe contemplar más elementos que la clasificación a la Liguilla.

Entre los factores que afectaron al equipo, el entrenador destacó dos bajas que consideró determinantes. La primera fue la de Emiliano Gómez, quien dejó al Puebla para incorporarse a Tigres y era un elemento importante para el ataque de La Franja.

“Era un jugador determinante en nuestra zona ofensiva, donde podías competir muy bien en manos a manos, un jugador que te explota muy bien los espacios, desequilibrante y que preocupaba a la defensa rival”, explicó Espinoza.

La segunda baja no correspondió a un futbolista, sino al médico de la institución, quien dejó Puebla para incorporarse a la Selección Nacional. Espinoza consideró que su salida también afectó la estructura interna: “Perdimos algo de organización, un empuje externo que venía bastante bien y hoy buscamos recomponer”.

El técnico reconoció que Puebla intentó compensar la salida de Gómez con nuevas incorporaciones, pero no logró reemplazar todo lo que representaba el atacante dentro del funcionamiento del equipo.

Puebla mantendrá la base y buscará dos o tres refuerzos

De cara al siguiente torneo, Espinoza adelantó que Puebla no realizará una renovación profunda del plantel. La intención es conservar la mayor parte de la base y reforzar posiciones específicas. “No puedes modificar tantas cosas, tienes que quedarte con la mayor parte de los jugadores y casi toda la base que tienes”, explicó.

El técnico contempla incorporar dos o tres jugadores, aunque reconoció que el presupuesto limita las posibilidades del club. “Sabemos que aparte el tema presupuestal no es algo abierto donde puedas ir por cualquier jugador”, señaló.

La prioridad será encontrar futbolistas que, además de cubrir las posiciones necesarias, puedan aportar liderazgo al vestidor. Espinoza buscará que esas incorporaciones permitan fortalecer al equipo y sumar más puntos en el siguiente campeonato.

Espinoza destaca su trabajo con los jovenes

La apuesta por los jóvenes continuará dentro del proyecto de Espinoza. El técnico destacó el trabajo que ha realizado con futbolistas que posteriormente alcanzaron el profesionalismo y llegaron a la Selección Mexicana o al futbol europeo.

Entre los nombres que mencionó están Rodrigo Huescas, Diego Campillo e Isaías Violante. Sobre Huescas, destacó sus condiciones como lateral derecho: “Huescas es un jugador lateral derecho de mucha capacidad y creo que se lo merece bastante bien”.

También habló de Campillo y recordó su regreso a Chivas después de salir del club. Espinoza explicó que no estuvo de acuerdo con su salida y celebró que posteriormente regresara y aprovechara la oportunidad que recibió.

En Puebla, uno de los casos que espera recuperar es Heriberto Jurado, quien no ha podido estar disponible al 100% por problemas físicos. “A Heriberto no lo he tenido por desgracia al 100% disponible desde que llegó acá conmigo, inclusive acaba de pasar por el quirófano”, explicó Espinoza, quien confía en que el futbolista pueda recuperarse y volver a mostrar su capacidad.

Mateo Chávez y la ‘Hormiga’, los jóvenes que Espinoza celebra como un título

El entrenador también habló con especial satisfacción sobre Mateo Chávez y Armando ‘La Hormiga’ González, dos futbolistas a los que dirigió durante su formación y que actualmente desarrollan sus carreras en Europa. “El tema de Mateo y de ‘La Hormiga’ claro que los festejo como un gran logro o un campeonato”, afirmó Espinoza.

Recordó que con Chávez trabajó desde Tapatío y que solicitó que el jugador diera el salto para competir con el filial. Posteriormente, durante su etapa en Chivas, volvió a trabajar con él y destacó su carácter y potencial.

Espinoza también identificó una característica común entre ambos futbolistas: “Tienen mucho carácter definitivamente, y tienen mucha ambición y determinación”. Para el entrenador, esa mentalidad ha sido fundamental para que alcanzaran el futbol europeo.

Espinoza propone fortalecer la Liga de Expansión

El técnico también habló sobre el desarrollo de jóvenes en México y consideró necesario fortalecer las estructuras de formación. “Definitivamente el trabajo desde fuerzas básicas es muy importante”, afirmó, al considerar que una mejor estructura permitiría generar más futbolistas para Primera División, la Selección Mexicana y el futbol europeo.

Su propuesta consiste en que cada club de Liga MX tenga un equipo en la Liga de Expansión para convertir esa categoría en un espacio de mayor competencia para los jóvenes. “Me gustaría que cada uno de los clubes de Liga MX tuviese un equipo en Liga Expansión y fuese realmente una categoría mucho más fuerte”, explicó.

Para Espinoza, una estructura de este tipo permitiría que los jóvenes tuvieran mayor roce competitivo y llegaran mejor preparados a Primera División.

Gerardo Espinoza pide más preparación a los técnicos mexicanos

El entrenador también se refirió a la poca presencia de técnicos mexicanos en la Liga MX y evitó responsabilizar directamente a los directivos. “Más bien es enfocarnos en lo nuestro: nosotros como entrenadores y auxiliares tenemos que mejorar y mejorar muchísimo, estar bien preparados y capacitados”, afirmó.

Espinoza también consideró positivo que entrenadores y directivos mexicanos busquen experiencias profesionales en otros países. Desde su perspectiva, esos aprendizajes pueden regresar al futbol mexicano y aportar nuevas herramientas.

Al mismo tiempo, aclaró que no está en contra de la llegada de profesionales extranjeros: “Me gusta que venga gente con mucha capacidad para ver algo distinto que realmente ayude al fútbol mexicano a ser mejor”.

Mientras Puebla prepara sus dos últimos partidos del Apertura 2026, Espinoza ya trabaja en el siguiente capítulo del proyecto: mantener la base, reforzar dos o tres posiciones, recuperar a sus futbolistas lesionados y continuar con la formación de jóvenes que puedan convertirse en protagonistas del futbol mexicano., reforzar posiciones específicas, recuperar a jugadores como Heriberto Jurado y buscar que el equipo convierta las dificultades de este campeonato en puntos de partida para el próximo proyecto.