Charlyn Corral recibe pasillo previo al partido de Querétaro y Pachuca tras el Balón de Oro

Las futbolistas de ambos equipos homenajearon a la delantera mexicana antes del encuentro disputado a puerta cerrada en el CEGAR

Charlyn Corral recibe homenaje | Imago 7

Charlyn Corral recibió un homenaje por parte de Querétaro Femenil antes del encuentro ante Pachuca, luego de ser reconocida como la goleadora del año durante la ceremonia del Balón de Oro 2026, celebrada en Londres. La delantera mexicana fue recibida por las futbolistas de ambos equipos, quienes le dedicaron aplausos antes del inicio del partido.

El reconocimiento se realizó en el Centro de Entrenamiento de Querétaro (CEGAR), donde las jugadoras del conjunto local y las Tuzas formaron un pasillo para recibir a Corral. Durante el acto, Karen Gómez, gerente deportiva de Querétaro Femenil, entregó a la atacante una muñeca conmemorativa como parte del homenaje por el premio que obtuvo días antes.

La futbolista del Pachuca fue distinguida en Londres por su producción goleadora durante 2026, en una ceremonia en la que también fue reconocido el delantero inglés Harry Kane. El galardón representa otro logro en la trayectoria de Corral, quien ha desarrollado parte de su carrera en el fútbol europeo y actualmente milita en la Liga MX Femenil.

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Charlyn Corral recibe el reconocimiento de sus rivales y compañeras

Antes del silbatazo inicial, las integrantes de Querétaro y Pachuca se reunieron para reconocer a la delantera mexicana.

La entrega del obsequio estuvo a cargo de Karen Gómez, en representación de la directiva queretana. Con este gesto, el club reconoció la trayectoria de la atacante y su presencia entre las futbolistas distinguidas durante la ceremonia del Balón de Oro.

Charlyn Corral recibe aplausos | Imago 7

El homenaje también permitió que las jugadoras de ambos planteles participaran en el reconocimiento a una futbolista de la Liga MX Femenil que recibió una distinción internacional por su desempeño frente al arco.

Aunque el encuentro entre Querétaro y Pachuca estaba programado inicialmente en el Estadio Corregidora, el club local informó mediante sus redes sociales que el partido cambiaría de sede al CEGAR. La modificación también implicó que el compromiso se disputara sin acceso para los aficionados, por lo que el homenaje a Corral se desarrolló únicamente con la presencia de las