Bronce, MVP y nuevas metas: México quiere llevar el béisbol 5 al siguiente nivel

Jugadores y entrenadores buscan aprovechar el impulso de Dakar 2026 para sumar nuevas medallas y atraer a más jóvenes al béisbol 5

La Selección Mexicana de béisbol 5 regresó al país tras obtener el bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, todos llegaron con nuevas metas de buscar en diciembre integrar el equipo para el Campeonato Mundial categoría abierta de Puerto Rico.

“Me da mucho gusto que hayamos tenido buenos resultados, me da mucho gusto que se haya visto en el campo y el aporte que tuve. También me da mucho gusto que mis compañeros se hayan desenvuelto de esa manera, tuvimos una gran unión, me siento muy orgulloso, sinceramente es algo que era de esperarse por el trabajo duro que habíamos hecho.

Yo sé que se ve reflejado el trabajo de los entrenamientos, esos viajes solos en el tema económico al final de cuenta todo vale la pena” dijo Isaac Rodríguez, en entrevista con Claro Sports.

Isaac también fue reconocido como fue el Jugador Más Valioso del torneo al ser líder de porcentaje de bateo de .761 y produjo 17 de las 38 carreras en las que participó. “Obviamente no le voy a bajar la guardia ahí al deporte. Vienen próximos torneos internacionales. obviamente se sintió muy lindo ser el MVP, me llegaron muchos mensajes y se sintió muy bonito y lindo porque además fue a un mexicano. Es cuando tú dices, ah vale la pena todo el esfuerzo que hace uno”, relató el mazatleco.

Por su parte, los entrenadores nacionales Tania González y José Luis Salinas esperan que con este logro puedan quitarse la espina en el Campeonato Mundial de la categoría juvenil en 2027 porque en la edición de 2025 fueron cuarto lugar.

“Un mes fuera de casa, todo ha valido la pena, una de las metas se cumplió, fue un trabajo de los jugadores, de los papás. Ahora esa es una meta que queremos en el mundial nos traigamos ya las medallas para no pasar lo del año pasado en Tepic que quedamos en cuarto, vamos a tratar de buscar una medalla para México, también en el mundial”, aseveró la entrenadora sinaloense.

Tanto los jugadores como los entrenadores coinciden en que este torneo juvenil los marcó y esperan que sea el impulso de ir por más resultados con trabajo y la gran unión que fueron claves en el torneo.

“De hecho, fue un evento como bien comentamos, bien importante que mucha gente no lo conocía en el país y nos mandaba mensajes de que cómo se juega eso, la verdad no lo conocían porque conocen más el béisbol y el softball y esto como bien dice, va a ser un llamado porque se van a acercar más jóvenes a practicar este deporte y más que todo que incluye a la mujer, a la mujer, la mucho la inclusión, la inclusión, el trabajo en equipo, eso fue lo que nos hizo fuertes en este selectivo, la unión”, dijo el entrenador José Luis Salinas.

El equipo tricolor espera que con este resultado olímpico sean un ejemplo para nuevas generaciones a la práctica del béisbol 5 y que también pudiera incluirse la disciplina al programa de Brisbane en 2032. “Es que entre más más torneos del deporte, me gustaría ir, más que tiene que ser no no tan reconocido en un terreno transconocido, yo quisiera ir a todos”, aseveró la jugadora Michel Valenzuela.