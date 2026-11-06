Héctor Herrera muestra su apoyo a Rafa Márquez y pide que dejen tranquilo a Gilberto Mora

El mediocampista del Houston Dynamo respaldó el proceso del entrenador del Tri y habló sobre las expectativas que rodean al futbolista de 18 años.

Héctor Herrera respalda a Rafa Márquez | Captura /Imago 7

Héctor Herrera habló sobre el proceso de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana y la incorporación de futbolistas jóvenes. El mediocampista del Houston Dynamo expresó su respaldo al entrenador, con quien compartió vestidor durante su etapa como seleccionado, y consideró que las oportunidades para las generaciones que buscan consolidarse serán parte del trabajo rumbo al siguiente Mundial.

Durante una conferencia de prensa previa al cierre de la temporada regular de la MLS, Herrera también se refirió a Gilberto Mora y la atención que ha recibido el futbolista de 18 años, al considerar que debe continuar con su desarrollo sin cargar con las expectativas sobre el futuro de la Selección Mexicana.

Héctor Herrera respalda a Rafa Márquez y su proyecto en la Selección Mexicana

El exseleccionado mexicano reconoció que Márquez enfrenta las exigencias que implica dirigir al Tricolor, pero confía en su capacidad para conducir el proceso que comenzó después del Mundial 2026.

“A ver, creo que están empezando un nuevo proceso al mando de Rafa Márquez. Creo que es un referente para todos nosotros, mexicanos, y para el fútbol mexicano, y creo que lo hará muy bien. Esperemos que puedan utilizar todos los partidos que han tenido para probar y ver qué es lo que necesita cambiar. Es verdad que está en una situación, quizá el puesto más criticado en todo México y quizá en el mundo entero, por la posición que es de seleccionador, pero personalmente tiene mi apoyo y siempre le desearé lo mejor, principalmente porque Rafa es un compañero histórico de México y porque siempre quiero lo mejor para la Selección Mexicana”, declaró.

Herrera también destacó que el conocimiento de Márquez sobre el proceso anterior, en el que formó parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre, puede ayudarlo a identificar los aspectos que necesita modificar.

“Rafa sabrá lo que haga falta cambiar porque estuvo en el cuerpo técnico anterior y no tengo duda de que trabajará para mejorar todas esas cosas que nos puedan poner en una mejor situación. Yo lo que escucho siempre hablar de él es que quiere ver el crecimiento de jóvenes y creo que se ha visto. Ha dado oportunidad a jóvenes que lo vienen haciendo muy bien y eso creo que es lo más importante, las oportunidades para que los chicos puedan seguir creciendo”, explicó.

Héctor Herrera pide dejar tranquilo a Gilberto Mora ante las expectativas sobre su futuro

Uno de los nombres que ha concentrado la atención durante el proceso de renovación de la Selección Mexicana es Gilberto Mora. El futbolista de Tijuana, quien cumplió 18 años en octubre, ha sido señalado como uno de los jugadores que podrían asumir responsabilidades en los siguientes años.

Al ser cuestionado sobre la presión que representa colocar sobre Mora las expectativas del futuro del Tricolor, Herrera consideró que los medios de comunicación deben permitirle continuar con su desarrollo sin anticipar el papel que tendrá dentro del equipo.

“Es un tema de la prensa, ustedes que están hablando mucho sobre un chico que tiene 17 años, o 18, no sé cuántos tiene, creo que ya 18, que está haciendo las cosas muy bien y que está en un crecimiento importante. Yo, a lo mejor, sería bueno que lo dejen tranquilo y que pueda seguir disfrutando de lo que hace y creciendo, que eso al final de cuentas dará frutos dentro de la cancha, que es lo más importante, lo que todos queremos ver”, afirmó.

¿Héctor Herrera volvería a la Selección Mexicana con Rafael Márquez?

El mediocampista de Houston Dynamo tampoco descartó por completo la posibilidad de recibir otra convocatoria. Sin embargo, reconoció que atraviesa una etapa de su carrera en la que considera necesario dar paso a los futbolistas que pueden formar parte del siguiente ciclo mundialista.

“No la cierro, pero tampoco pienso en eso. Creo que son etapas y momentos, y yo soy muy consciente del momento y la etapa en la que estoy. Creo que hay jóvenes que están creciendo, que están haciendo muy bien las cosas y creo que es el momento de ellos, de tener una oportunidad, de mostrar y de poder defender la playera de la selección”, señaló.

Aunque aseguró que representar a México continúa siendo una aspiración para cualquier futbolista, explicó que actualmente sus objetivos están concentrados en su club y no en buscar un regreso al combinado nacional.

“Obviamente que nunca estoy cerrado, pero no es un objetivo por el cual yo trabaje el día de hoy. Trabajo pensando en mi club, en mí y no veo mucho más adelante. Obviamente que me encantaría estar ahí porque lo he dicho antes, la selección es lo mejor que te puede pasar en el fútbol y todo jugador quiere estar, pero también creo que hay que conocer el momento en el cual debes decidir o deben decidir. Creo que es el momento para los jóvenes y para alguien que pueda llevar el proceso y llegar al siguiente Mundial bien. No tiene sentido que me lleven a mí si el próximo Mundial voy a tener 40 años”, agregó.

Sobre la posibilidad de recibir un homenaje o disputar un partido de despedida con la Selección Mexicana, Herrera aclaró que no ha buscado un acercamiento y que considera que ese tipo de iniciativas deben surgir de las instituciones.

“Tampoco me he acercado porque creo que cuando hay ese tipo de partidos tiene que venir de la selección o de tu equipo donde tú estés y no de uno mismo. Yo siempre di lo mejor de mí, siempre me entregué con todo lo que tenía y soy feliz con eso. Siempre lo hice por amor y nunca por esperar algo a cambio. Al contrario, siempre le desearé lo mejor y apoyaré desde el lugar que me toque estar”, expresó.

Héctor Herrera habla sobre su futuro en Houston Dynamo

En cuanto a su situación en la MLS, Herrera explicó que todavía no ha iniciado conversaciones sobre su continuidad con Houston Dynamo, equipo con el que termina contrato al concluir la temporada y cuenta con una opción de extensión.

“Estoy muy tranquilo conmigo mismo, con el año que estamos haciendo. Al final de la temporada vamos a ver qué pasa, si continúo o si tendré que tomar otro destino. De momento no he hablado nada, pero tampoco me inquieta mucho. Me encantaría poder seguir aquí porque disfruto mucho estar aquí. Me encanta el club, siempre lo he dicho, siento que tenemos cosas muy similares”, comentó.

El mediocampista también manifestó su intención de continuar jugando mientras pueda contribuir al equipo, antes de afrontar los playoffs de la MLS. “Ojalá que pueda durar algunos años más aquí y, si no, veremos qué nos depara el destino”, concluyó.