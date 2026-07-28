¡Bonanza azulcrema! América sigue cosechando éxitos en el fútbol mexicano

En seis años, la institución ha conquistado nueve campeonatos. Destacan la Champions Cup y el Campeón de Campeones femenil, además del tricampeonato varonil

El América sabe de títulos en los últimos años | OMAR VEGA /GETTY IMAGES VIA AFP

Las Águilas del América siguen dando de qué hablar en el fútbol mexicano por la cantidad de títulos obtenidos. La institución mantiene el objetivo de competir por cada campeonato y ahora es la escuadra femenil la encargada de abrir de manera constante las vitrinas de Coapa.

Después de varios semestres en los que se mantuvieron entre los mejores equipos del torneo, pero no pudieron cerrar el camino con el título, las dirigidas por Ángel Villacampa sumaron un trofeo más con la conquista del Campeón de Campeonas. América se impuso 4-3 a Tigres Femenil en tanda de penales y con ello cerraron una temporada de ensueño, en la cual cosecharon un total de tres títulos.

Ejecución perfecta, y el América se lleva el cetro|OMAR VEGA / GETTY IMAGES VIA AFP

El primero llegó en la final del Clausura 2026 frente a Rayadas de Monterrey. América terminó la fase regular con 42 puntos, producto de 13 victorias, tres empates y una derrota. Después avanzó hasta la serie por el título, en la que se coronó con marcador global de 3-1 ante el conjunto regiomontano.

El segundo campeonato se concretó días después de la coronación local. Las azulcremas disputaron la final de la Concacaf W Champions Cup tras superar la fase de grupos y las rondas de eliminación directa. América lideró el Grupo A con tres triunfos y un empate, venció 4-1 al Gotham FC en semifinales y finalmente derrotó 5-3 al Washington Spirit en la pelea por el título. Con ello, se convirtió en el primer club mexicano en ganar el torneo, en su segunda edición.

Finalmente, tenemos la consecución del año futbolístico, con la victoria en penales ante Tigres Femenil, tras el 1-1 en la fase regular. Dicho cetro fue el primero de esta categoría para el América en su segunda oportunidad disputada. La primera vez que lo buscaron cayeron por global 3-0, precisamente ante Tigres, por lo que este encuentro tuvo un sabor a revancha.

La cosecha del equipo femenil se suma a lo conseguido por la rama varonil, que hace un par de años ganó tres títulos de Liga MX de manera consecutiva. América se coronó en el Apertura 2023 tras vencer 4-1 en el global a Tigres, obtuvo el bicampeonato en el Clausura 2024 con un 2-1 sobre Cruz Azul y gestó el tricampeonato con un 3-2 frente a Rayados de Monterrey.

El América haciendo historia con el tricampeonato | Imago7

Además de esos campeonatos, el club ganó el Campeón de Campeones de la temporada 2023-2024 y la segunda edición de la Supercopa de la Liga MX. Este último trofeo lo consiguió tras derrotar 2-1 a Tigres. A la lista también se sumó la Campeones Cup, obtenida después de superar al Columbus Crew de la MLS.

De esta manera, las Águilas del América siguen dando lustre a su nombre, su historia y su mística, y espera que los torneos venideros sigan estando llenos de glorias, tanto para la rama femenil como para la varonil.

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