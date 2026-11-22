El extremo de 30 años, Sebastián Villa, fue la gran figura del título de Boca Juniors en Copa Sudamericana. Rendimiento que volvió a abrir su encrucijada con la Selección Colombia.

Sebastián Villa, figura de Boca Juniors | REUTERS/Rodrigo Valle

Un colombiano se llevó absolutamente todos los reflectores en el título de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026. Sebastián Villa fue la gran figura del xeneize ante Atlético Mineiro de Brasil para volver a levantar un título internacional después de 18 años de sequía. Un presente que vuelve a poner en duda si debe o no ser tenido en cuenta para el proceso de renovación que vive la Selección Colombia.

Mientras que muchos se seguían cuestionando si había valido la pena pagar los casi siete millones de dólares que desembolsó el club de Buenos Aires a Independiente Rivadavia por Sebastián Villa. El extremo colombiano ha ido de mucho menos a muchísimo más.

A punta de goles y asistencias en partidos más que claves, el atacante de 30 años se ha ido ganando nuevamente la confianza del hincha de Boca Juniors. En esta segunda etapa vistiendo los colores del xeneize, Villa ya ha anotado y/o asistido en todos los campeonatos que ha disputado.

La Copa Sudamericana de Boca Juniors tiene nombre y apellido: Sebastián Villa

El juego entre Boca Juniors y Atlético Mineiro por el título de la Copa Sudamericana tuvo una única gran figura, Sebastián Villa. El ‘cafetero’ tuvo un partido de 10 puntos siendo muy desequilibrante, punzante e importante en todo el andamiaje de su equipo. No en vano, la misma organización lo eligió como la gran figura de la final del certamen.

En total fueron 76 minutos en cancha. Tiempo en donde registró una asistencia, dos remates, 18 de 23 pases acertados, dos pases claves, 100 % de efectividad en sus pases largos, uno de cinco centros completados, dos de tres regates exitosos, cuatro recuperaciones y cuatro de ocho duelos ganados.

Con por lo menos dos partidos más por disputar en el 2026. Sebastián Villa, ya acumula números más que interesantes en su segunda etapa con Boca Juniors. 46 partidos, cinco goles y 17 asistencias, lo hacen haber estado presente en 22 anotaciones durante los 46 juegos. Casi que una influencia de un gol por cada dos encuentros.

Sebastián Villa: ¿Debe o no estar en la Selección Colombia?

Esta es una pregunta que no es novedad. Pues, vale la pena recordar que para el Mundial 2026 estuvo más que cerca de entrar en la convocatoria. De hecho, si hubiera sido decisión netamente técnica y futbolística lo más probable es que hubiera esta presente en la cita orbital.

Ahora bien, si hablamos netamente de su rendimiento con futbolístico es innegable que hace un buen rato, Sebastián Villa debería haber sido convocado a la Selección Colombia. Un extremo picante, rápido, pero lo más importante, un jugador que toma buenas decisiones en último tercio del campo.

Sin embargo, sus actos y decisiones fuera del terreno de juego son lo que han marginado de vestirse con la amarilla, azul y roja. Demandas, polémicas y juicios por violencia de género han hecho que no solamente se deba tener en cuenta su comportamiento dentro del rectángulo de juego para pensar en una convocatoria a Selección Colombia.

No obstante, hay que decir que Sebastián Villa ya ha sido convocado a su selección. El paisa de 30 años estuvo presente en cuatro partidos amistosos entre los años de 2018 y 2019. Aún no registra ningún gol o asistencia. Pero ya sabe lo que es jugar ante Argentina, Venezuela, Corea del Sur y Japón.

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