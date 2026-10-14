¡Posible baja mundialista para la Selección Colombia! Ana María Guzmán sufre lesión de gravedad

La lateral derecha colombiana de 21 años, Ana María Guzmán, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

Ana María Guzmán lesionada | Vizzor

Se terminó la doble fecha de amistoso de la Selección Colombia Femenina en el mes de octubre. Las dirigidas por Angelo Marsiglia vencieron por duplicado a Venezuela en los dos juegos de preparación de cara a lo que será la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027. Sin embargo, no todo fue bueno. Pues, Ana María Guzmán dejó bastante preocupados a todos los miembros de la ‘tricolor’ tras confirmar su lesión.

La ‘mona’ fue titular en el primer partido y suplente en el segundo. Vale la pena recordar que, con tan solo 21 años, la colombiana fue fichada por el Bayern Múnich de Alemania y ahora defiende los colores del Palmeiras de Brasil. Dicho fichaje por el club alemán se vio atropellado por una lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió la ‘cafetera’ en 2023.

El recuerdo no trae mucha alegría y el presente tampoco. Puesto que, se ha confirmado que la lesión sufrida por Ana María Guzmán en el segundo partido amistoso ante Venezuela se trata de una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Una lesión que la marginará por varios meses de las canchas y pone en vilo su presencia en el Mundial 2027.

Encendidas las de la Selección Colombia por Ana María Guzmán

En esta doble fecha FIFA de preparación para lo que será la cita orbital del próximo año, Ana María Guzmán se planteó como la lateral derecha titular de la Selección Colombia. De hecho, en el primer juego se confirmó esa premisa con su presencia desde el pitazo inicial. Katherine Tapia, Jorelyn Carabalí, Stefanía Perlaza, Manuela Vanegas, Marcela Restrepo, Mariana Muñoz, Manuela Pavi, Lorena Bedoya, Gisela Robledo e Ingrid Guerra, también fueron titulares.

Ese primer partido ante la Selección de Venezuela culminó con victoria por la mínima diferencia para el seleccionado colombiano. La única anotación del encuentro la marcó la delantera del Deportivo Cali, Ingrid Guerra. Con ese contexto, el pasado martes 13 de octubre se llevó a cabo el segundo juego de preparación entre ambas escuadras.

Para ese encuentro, Ana María Guzmán fue suplente. La titular por la banda derecha defensiva de la Selección Colombia fue Carolina Arias. Sin embargo, al minuto 75, la ‘mona’ ingresó al terreno de juego. De ahí nada más pasaron un par de minutos cuando la risaraldense tuvo dejar el campo de juego en camilla por la lesión de rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Ese duelo terminó con victoria colombiana por dos goles a uno.

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