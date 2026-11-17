La Selección Mexicana se juega la vida frente a Haití para mantener las esperanzas de acudir a la Copa Mundial Femenil y a los Juegos Olímpícos 2028

Pedro López busca proteger a sus jugadoras de la Selección Mexicana | Imago7

El técnico de la Selección Mexicana, Pedro López, está consciente de la importancia de conseguir una victoria frente a Haití este próximo 28 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium. Este resultado no solo les dará el pase directo a la Copa Mundial Femenil de Brasil 2027, sino que también colocará al equipo en las semifinales del Campeonato Concacaf W 2026, donde el conjunto tricolor disputará el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Sin embargo, el entrenador sorprendió durante la rueda de prensa de este 17 de noviembre al solicitar las críticas de la prensa con el fin de mantenerse alerta, aunque también pidió confianza y respeto hacia sus jugadoras.

“Vieras que hay veces cuando nos enfrentamos a los rivales de mayor entidad, sale una México increíble. O sea, cuando hemos jugado contra Estados Unidos, Brasil, Australia, Colombia y China, sale una México que no me gustaría estar enfrente de ellas, porque el nivel competitivo es espectacular. Creo que ese tipo de resultados nos fueron reforzando y son totalmente necesarios, porque sin ese tipo de resultados, la confianza de las jugadoras, la confianza de la federación, la confianza de todos ustedes, los espectadores, que son la parte importante de esto, pues no permitiría seguir. Esa parte de confianza es importante, pero también teniendo el respeto. O sea, creo que la mayor debilidad que podemos tener todos es relajarnos o pensarnos mejores, y es justo lo que no pasa cuando jugábamos contra Estados Unidos o Brasil, con el máximo respeto en cada duelo, dando lo mejor de ti, sabiendo que puedes, no sintiéndote tampoco inferior, porque esos partidos no los afrontamos como encerrarnos en nuestra área, sino yendo a por ellas en cada situación. Es cuando ha salido nuestro mejor nivel”, declaró el técnico frente a los medios de comunicación.

La plantilla que dirige Pedro López se encuentra concentrada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde afina su preparación para el partido frente a Haití, que se disputará dentro de 11 días en Texas y no dará margen de error, ya que los cuartos de final se jugarán a partido único. Un día antes, el técnico dio a conocer la convocatoria de 23 jugadoras que lo acompañarán en la búsqueda del boleto directo al Mundial Femenil 2027 de Brasil. La lista incluye a 17 futbolistas de la Liga MX Femenil y a figuras como Charlyn Corral, Scarlett Camberos y Jacqueline Ovalle.

“Haití tiene jugadoras muy rápidas. Hemos podido analizar mucho, tanto… Bueno, no voy a dar detalles. Claro. Y tiene unas fortalezas muy, muy claras. Creo que no solamente nuestra línea defensiva, que enlazó una racha muy larga de no encajar ningún gol, y también contra grandes rivales, sino que tiene que ser algo colectivo. Va a haber duelos ante jugadoras físicas que en el primer duelo nos pueden superar y tenemos que estar preparadas para hacer las coberturas, para que no nos ganen la espalda. Sabemos las variantes tácticas que puede mostrar Pía en caso de que no le vaya bien el marcador. Por eso tenemos que prepararnos esta semana. Creo que si ganamos no va a ser por un hecho individual. Creo que tenemos que defender y atacar como equipo. Creo que hay estrategias que pueden vencer su velocidad. O sea, no me voy a poner a correr, esto no es una carrera de 100 metros. Hay situaciones, posiciones, organización defensiva, al centro del campo… si nosotras controlamos eso, creo que en la otra parte les podemos ganar o tener ventaja”, indicó el estratega español.

Sin embargo, lo que más llamó la atención durante la conferencia de prensa fue la petición de Pedro López de recibir las críticas de la prensa especializada sobre su trabajo al frente del Tricolor Femenil. No obstante, también pidió cariño y confianza para sus jugadoras, además de subrayar que el éxito de la Selección Mexicana Femenil es un bien común en el que todos deben aportar su granito de arena, incluido el respaldo de los medios de comunicación.

“Estamos ilusionadas. Esa ilusión hace que en un momento te emociones, pero no quiero que esa emoción nos debilite. No quiero que los premios como los anteriores nos debiliten. No quiero, incluso, casi agradecería que en esta rueda de prensa me pinchéis, me hagáis daño, de verdad, porque igual eso es necesario también. Pero cada uno va a necesitar una cosa. Habrá una jugadora que necesita cariño, confianza; habrá otro, o yo, que necesito que me deis un puñetazo y me tengáis alerta, porque sí, la ocasión lo merece. Y creo que uno se va a expresar de la manera mejor que puede, pero siempre con un mismo objetivo, y es clasificar a estas jugadoras, clasificar a este cuerpo técnico que trabaja espectacular, clasificar a esta federación, clasificar a esta liga, clasificar a esta afición, clasificar a este grupo de periodistas de medios que quieren estar en un Mundial. Quieren tener chamba en un Mundial, en los Juegos Olímpicos. Es un objetivo común y que cada uno lo exprese a su manera. Quien quiera criticar, será su manera también, con el mismo objetivo de conseguirlo. Y quien quiera dar cariño, pues será porque piensa que con el cariño lo van a conseguir. Pero necesitamos todo. Necesitamos a todos. Gracias”, sentenció.

El Campeonato Concacaf W 2026 establece, en esta etapa, un formato de eliminación directa a partido único entre ocho selecciones. Los equipos que consigan la victoria en sus respectivos encuentros de cuartos de final obtendrán uno de los cuatro boletos directos al Mundial Femenil de Brasil 2027, mientras que los perdedores tendrán una segunda oportunidad en un repechaje que se disputará en diciembre y definirá los dos lugares restantes a través del Torneo Clasificatorio Intercontinental de la FIFA. Además, la competencia de Concacaf repartirá dos plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, destinadas a los finalistas. Sin embargo, si Estados Unidos alcanza esa instancia, por su condición de país anfitrión, el último boleto quedará en manos del ganador del partido por el tercer lugar.